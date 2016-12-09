Педагогических дел мастера

8 декабря завершился городской конкурс профмастерства «Педагог года-2016». Его участниками стали школьные учителя, воспитатели детских садов, педагоги учреждений дополнительного образования, всего двадцать имён было заявлено на конкурс.

Претендентам на звание лучшего учителя г. Арсеньева предстояли непростые испытания в несколько этапов, дабы иметь возможность проявить личностные и профессиональные качества во всех проявлениях.

Отправной точкой конкурса стал заочный этап, в рамках которого на суд жюри были предъявлено виртуально-реальное портфолио, состоявшее из трёх работ: «Интернет-ресурса» (лидировала Алёна Лямина), «Методического семинара» (лучшие — Елена Рубцова и Анна Биденко) и эссе «Я — учитель» (лучший результат - Алла Картавая и Алла Литвинова).

Все три задания заочного этапа конкурса оценивали систему обучающей, воспитывающей, развивающей и проектировочной деятельности педагога. За каждый конкурсанты получали оценки по 100-балльной шкале и продвигались на следующий этап либо выбывали из профсоревнования.

Те же, кто остался, «вышли из тени» на втором, очном этапе, выступили с открытыми уроками, мастер-классами, педсоветами и образовательными проектами. Несколько ноябрьских дней прошли для участников и экспертов в бесконечно сложных и интересных событиях. Педагогам довелось работать в группах и индивидуально, отстаивать свои решения, презентовать свои находки, доказывать свою педагогическую состоятельность.

В итоге, десятка лучших вышла в суперфинал, где они стали участниками круглого стола «Образовательные политики».

Дошкольное образование представили

Юлия Куликова (ДОУ №28 «Фламинго»),

Елена Харитонова (ЦРР №32 «АБВГДейка»)

и Анна Биденко (ЦРР №27 «Дюймовочка»).

Из числа учителей в суперфинале оказались

Марина Новосёлова (школа №1),

Елена Рубцова (школа №5),

Алёна Лямина (школа №10),

Наталья Мирохина (школа №4),

Алла Литвинова (школа №4)

и Алла Картавая (лицей №9).

Любовь Ступа (ЦВР) достойно представляла сферу дополнительного образования.

На этом испытании конкурсанты проявили себя не только как педагоги, но и граждане России, хранительницы семейного очага и просто талантливые, разносторонние персоны. Педагоги и приглашённые гости обсуждали тестирование, рассказывали о своих хобби, делились впечатлениями от конкурса, подводили итоги уходящего года, а завершилась встреча за круглым столом словами самих же конкурсантов, которым предложили закончить фразу «Учитель — это...» И этими словами были: «Человек с большой буквы», «креативная личность», «образец», «созидатель».

Конкурс завершился торжественной церемонией награждения. Интрига — кто же завоевал гран-при — сохранялась до самой последней минуты.

А до того мгновения дипломы участников вручили всем 20 педагогам, окунувшимся в конкурсный процесс.

Дипломы призёров и денежные призы в 10 тысяч рублей Наталье Мирохиной (лучший учитель общего образования), Любови Ступиной (лучший педагог дополнительного образования) и Елене Харитоновой (лучший воспитатель дошкольного образования).

В их честь пели читали стихи, говорили приятные слова.

И конечно, все ожидали с замиранием сердца, чьё имя прозвучит в главной номинации.

И это имя — Анна Биденко, воспитатель детского сада №27 «Дюймовочка»!

Юлия КУЛЕБА, г. Арсеньев.

Фото автора и Владимира ЯКИМОВА.