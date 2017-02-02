Прощай, горка!

Предприятие «Чистый город» 1 февраля демонтировало ледяные горки на Комсомольской площади, которые в течение долгого времени были любимым местом развлечения арсеньевской детворы.

Эти аттракционы вполне могли бы прослужить еще пару недель до наступления оттепели.

Но на сегодняшний день, как сказал руководитель предприятия Николай Дузеев, не существует установленных технологий строительства подобных сооружений и четких норм, предъявляемых к ним. А с первыми потеплениями обнуружились признаки появления небольших трещин. Да еще тревоги добавляли малолетние дети, приходящие кататься без присмотра родителей. И, чтобы не допустить несчастных случаев, было принято решение о проведении демонтажных работ.

А горки в этом году получились на заглядение (в чем убедился автор этих строк, катаясь со своим внуком): хорошо залитый склон, безопасно обустроенный подъем с деревянными ступеньками и оградительными леерами, два спуска в виде желобов, разграниченные на крутом участке закругленными бортиками.

Если к следующему сезону строителям горок предъявят неразрешимые требования, то детворе придется кататься где попало. Станет ли от этого их отдых безопаснее?

Владимир ЯКИМОВ.

Фото автора.