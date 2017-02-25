Никаких обысков и арестов у меня не было – Александр Дронин

Глава Арсеньева Александр Дронин опроверг информацию о своем аресте, которая вышла в ряде приморских СМИ сегодня, 25 февраля. Также он уточнил, что никаких обысков ни в администрации города, ни у него дома не происходило. Об этом он сообщил корр. ИА PrimaMedia в телефонном разговоре.

— Я провожу праздничные выходные дни с семьей. И сегодня в обед мне прислали ссылку на новость о "моем" аресте. Сказать, что я был очень удивлен – ничего не сказать. Тем более, не понимаю откуда ветер дует. Я 12 лет работаю главой администрации, причем каждый период меня выбирали люди в ходе прямого голосования. Конечно, у меня есть противники и оппоненты. А у кого из настоящих мужчин их нет? Но сказать сейчас, что это козни какого-то конкретного человека я не могу. Пусть это останется на совести тех, кто это затеял. Так что не все источники СМИ бывают достоверными, — прокомментировал ситуацию глава Арсеньева Александр Дронин.

Напомним, в ряде краевых СМИ появилась информация, что глава города Арсеньева Александр Дронин помещен под домашний арест и по предварительной информации обвиняется в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Супруга мэра Светлана Дронина сразу опровергла эту новость, отметив, что они с мужем проводят выходные вместе.

ИА PrimaMedia.