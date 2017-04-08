Представители Дворца культуры "Прогресс", входящего в профсоюз Арсеньевской авиакомпании "Прогресс", стали победителями фестиваля детского самодеятельного творчества "Веснушка-Авиа-2017", который состоялся с 25 по 30 марта в г. Новосибирске на базе санаторного оздоровительного лагеря "Чкаловец".

Полина Калмыкова из Арсеньева, получившая гран-при фестиваля, стала его абсолютной победительницей, обойдя десятки детских самодеятельных коллективов и исполнителей предприятий авиационной промышленности России. Не менее достойно выступила и Полина Богачёва, которая стала лауреатом 3 степени в номинации "Вокал".

Фестиваль, ежегодно проводящийся Центральным комитетом профсоюза трудящихся авиационной промышленности "Профавиа", в этом году прошел уже в 23-й раз. Как и прежде, его главными целями остаются сохранение и приумножение нравственных, национальных, культурных традиций, формирование у детей и подростков эстетического вкуса на примерах лучших образцов детского творчества, а также воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения.

В этом году "Веснушка-Авиа" была посвящена многонациональности России и уникальному колориту ее регионов, что нашло свое отражение в девизе фестиваля — "Широка страна моя родная!". Всего в конкурсе приняли участие более 100 детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет из двенадцати городов России: Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Улан-Удэ, Омска и других. И, что особенно приятно, посетить фестиваль впервые за его историю смогли дети из нашего небольшого, но богатого своими талантами таежного города Арсеньева. Это стало возможным благодаря профсоюзной организации авиакомпании "Прогресс".

Торжественное открытие мероприятия состоялось 26 марта. В течение трёх дней участники соревновались в трёх жанрах: хореографии (народный танец, эстрадный танец и современная хореография), вокале (народный, эстрадный и академический вокал) и оригинальном жанре (пародия, фокусы, пантомима, цирковые номера и другое). Обе участницы из Арсеньева боролись за победу в номинации "Вокал": Полина Калмыкова представляла направление "народный вокал" с песнями "Я не спала, не дремала" и "Ой, маменька", а Полина Богачёва — "эстрадный вокал" с песнями "Россия моя" и "Расскажите, птицы".

Кроме конкурсной программы для участников были организованы различные развлекательные мероприятия, в ходе которых дети могли пообщаться друг с другом, увидеть местные достопримечательности и просто отдохнуть.

Завершился фестиваль 29 марта награждением победителей и красочным гала-концертом, в ходе которого представители "Профавиа" передали победителю — профсоюзной организации авиакомпании "Прогресс" символ фестиваля — его флаг. Теперь, согласно правилам проведения конкурса, следующую "Веснушку-Авиа" в 2019 году будут принимать в городе летающих "Аллигаторов" Арсеньеве.

Светлана Макаренко, фото из архива участников фестиваля.