Эпидемии нет, рост - есть

9200 человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция» и 10 107 больных туберкулезом живут сегодня в Приморье – и это только по официальной информации. Такие данные директор департамента здравоохранения Приморского края озвучил перед депутатами во вторник, 13 декабря в ходе заседания комитета по социальной политике и защите прав граждан.

Что касается ВИЧ-инфекции, 8105 человек (из 9200 известных врачам) сегодня состоят на учете. 3500 принимают антиретровирусную терапию (в 2016 году на эти цели выделено 208 млн рублей из федерального бюджета). 892 человека от ВИЧ умерли. Отметим, что даже точное число состоящих на учете граждан в «СПИД-центре» оглашать не любят.

До конца октября на ВИЧ-инфекцию обследованы 308 466 приморцев. Это и беременные, и заключенные, и студенты, и сотрудники крупных предприятий. Что касается молодежи и трудовых коллективов, врачи протестировали 3500 человек, хотя не все предприятия соглашаются на такие проверки.

«Охвачены были практически все районы края, мы созванивались с разными учреждения, начиная с «Аэрофлота», заканчивая маленькими предприятиями. Основной принцип тут – добровольность. По закону мы имеем право отказаться от сдачи анализа. Отказов было много, – говорит главный врач ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" Светлана Бениова. – Но 44 предприятия, включая вузы, были охвачены исследованием. Мы выявили трех человек. Ни один из них даже не предполагал, что может быть болен. Среднестатистический человек, который живет защищенной половой жизнью, не употребляет наркотики, считает, что ВИЧ его никогда не коснется. Но инфекция приходит в наш дом, когда мы этого не ждем. Вместе с тем, есть в России 28 территорий, где порог заболеваемости превысил 1% населения. Приморский край в это число не входит».

В 2016 году выявлено 1030 новых случаев ВИЧ среди граждан России и 11 – среди иностранцев (в их числе один ребенок, которому инфекция передалась от матери перинатальным путем).

Перинатальным путем в крае инфекция в этом году передалась двоим младенцам, а всего родили 118 ВИЧ-положительных матерей. 113 беременных получали химиопрофилактику перинатальной ВИЧ-инфекции, 95 пар «мать-ребенок» получили трехэтапную профилактику перинатальной ВИЧ-инфекции (во время беременности, в родах и для новорожденных).

«Идет тенденция к увеличению полового гетеросексуального пути заражения, – отметил начальник департамента здравоохранения Приморского края Андрей Кузьмин. – Стоит особенно отметить, что ВИЧ-инфекция в Приморье – в концентрированной стадии. Мы не говорим, что это эпидемия».

В лидерах «антирейтинга» – Находка, Уссурийск, Артем, Дальнереченск. Рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2015 года отмечен в Арсеньеве (на 29,1%), в Анучинском районе (в 3,1 раза), во Владивостоке (на 0,8%), в Кировском районе (в 1,7 раза), в Фокино (в 2 раза), Михайловский районе (в 1,7 раз), Надеждинском районе (на 19,1%), Находке (на 13,3%), Октябрьском районе (в 3 раза), Ольгинском районе (в 2 раза), Партизанском районе (на 11%), Пограничном районе (в 2 раза), Пожарском районе (на 21,3%), Спасском районе (в 1,6 раз), в Уссурийске (на 3,5%), Ханкайском районе (на 16%), Хорольском районе (в 1,5 раза), Чугуевском районе (в 2,8 раза), Шкотовском районе (в 1,5 раза).

Что касается заболеваемости туберкулезом, на 1 октября 2016 обследовано 962 219 человек (это половина населения края). У 1870 из них впервые выявлено это заболевание (больше половины из них мужчины) – 82,1% из них госпитализированы в противотуберкулезные стационары, лечение эффективно в 72,9% случаев.

Вообще же 10 107 приморцев состоят на диспансерном учете у фтизиатра. Эффективность лечения больных активным туберкулезом – 61%. Эпидемиологические показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза Приморского края превышают средний уровень по России в 2,0-2,5 раза, хотя этот показатель уменьшился на 17,4 процента по сравнению с прошлым годом, отмечается в материалах крайздрава.

Больше всего подвержены распространению заболевания Дальнереченск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Партизанск, Октябрьский, Анучинский, Красноармейский, Михайловский, Тернейский, Надеждинский, Черниговский районы.

«Безусловно, есть территории, которые дают такой высокий уровень заболеваемости, – объясняет Андрей Кузьмин. – Например, Октябрьский район – транзитная зона между Китаем и Россией. А в Китае, по нашим сведениям, это заболевание очень распространено. Основная наша задача – профилактика».

Валерия ФЕДОРЕНКО, http://www.newsvl.ru

Фото Антона БАЛАШОВА.