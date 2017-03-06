«Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина — Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега....»

«...она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, теперь она казалась ему совершенством....»

Знакомые строки из любимой сказки Андерсена в душе каждого, кто читал их в детстве, вызывали и восторг, и страх. Но несмотря на все отрицательные характеристики, приписанные автором этому персонажу, всегда хотелось невилировать их и видеть в этой таинственной волшебнице только прекрасное, ведь красивое у всех тождественно доброму, хорошему, приятному.

Именно поэтому нашу фотоакцию мы назвали «Снежная королева». И наши участницы полностью поняли замысел: показать красоту зимы, заснеженной природы и, конечно, свою женственность и нежность. Мы благодарим наших королев за смелость и те приятные эмоции, что дарят эти снимки.

Ольга Авдюшина

Анастасия приймак

Анна

Варвара Фролова

Марина Глазунова

Дарина Чуркина

Надежда Егорова

Кристина Нехорошева



Лидия

Наталья Логинова

Валерия Макаренко

Людмила Коваленко

Наталья Радченко

Ольга Нестеренко

Марина Савостина

Светлана Каркарица

Лариса Сергеева

Татьяна Ярмолик