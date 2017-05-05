В каждой семье — ПОМНИМ!

Ровно в 21.00 второго мая жители дома 4/1 по улице Балабина зажгли свечи — в каждом окне. Торжественно и ярко засветился весь дом на фоне потемневшего неба, а вокруг на несколько минут притихли даже дети, игравшие во дворе. Так почтили память героев - павших на полях сражений и ветеранов, профессиональных военных и самых обычных людей, всех, кто не дожил до наших дней, но принёс такую дорогую и долгожданную Победу людям 72 года назад...

В каждой семье, принявшей участие в акции «Бизнес-Арса», в эти минуты вспомнили своих родственников — участников войны, тыловиков, детей войны... Ведь нет, как поётся в песне, «в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». В этом небольшом доме не нашлось человека, не пожелавшего стать участником памятной акции: совсем маленькие дети, молодёжь, люди среднего и преклонного возраста — все оценили важность момента.

И особенно трогательным стало незапланированное участие в акции местной детворы. Мальчишки никак не соглашались на приглашение корреспондентов «Б-А» постоять со свечками у дома. Но как только им объяснили смысл происходящего, напомнили о тех, благодаря кому они живут в мире без выстрелов и взрывов, все как один стали серьёзными, разобрали горящие свечи и выстроились у подъездов. Значит и они, самое молодое поколение страны, пронесут эту Память через годы и передадут своим потомкам.

Подобные акции в предыдущие годы уже проводили в российских городах. Арсеньев впервые перенял этот опыт. Мы же, сотрудники редакции, надеемся, что остальные арсеньевцы последуют этому примеру, и акция станет ежегодной, общегородской традицией.

Юлия КУЛЕБА.

Фото Владимира ЯКИМОВА.