Официального открытия еще не было, но Центральная городская библиотека уже принимает своих читателей в обновленном зале художественной и отраслевой литературы. Посетителям библиотеки предлагаем большой выбор периодической печати.

Центральная детская библиотека начинает работу в новом здании и откроет свои двери для юных читателей 25 мая. В новом помещении для детей и подростков будут работать два абонемента, читальный зал. В планах - открытие зала электронных ресурсов. Новая функциональная мебель, светлые залы и масса интересных, познавательных книг создадут комфортное пространство для досуга и творческого чтения подрастающего поколения.

Централизованная библиотечная система благодарит всех неравнодушных читателей - друзей библиотеки, волонтеров, особенно учащихся школы № 3 (8 «А», 8 «Б» и 10 классов), которые вместе со своим учителем Гладун Анной Геннадьевной помогли перенести книжный фонд детской библиотеки. Всем огромное спасибо! В новую библиотеку – вместе!

Маргарита ОТРОЩЕНКО, МБУК ЦБС.