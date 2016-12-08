Трагическая хроника

С начала года в регионе зарегистрировано 348 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 8 детей погибли, 368 - получили травмы различной степени тяжести. По данным статистики несовершеннолетние пострадали в каждом 12 ДТП, произошедшем на территории Приморского края. Травматизм детей допущен во всех населенных пунктах за исключением Ольгинского муниципального района. Рост по числу погибших превысил 30%.

На сегодняшний день основная доля происшествий с участием несовершеннолетних приходится на категорию детей-пешеходов (47,1%), далее дети-пассажиры (41%) и дети-водители (11,9%). Автомобильные аварии, в результате которых погибли дети, зарегистрированы в 7 населенных пунктах, возраст погибших от 11 месяцев до 13 лет.

23 апреля, Спасский район, наезд на 5-летнюю девочку-пешехода, которая внезапно выбежала на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. Скончалась в течение 4 суток. В момент ДТП ребенок гулял без сопровождения взрослых в 300 метрах от своего дома

9 мая, Партизанский район, в результате столкновения автомашин погибла 11-месячная девочка-пассажир. Во время движения ребёнок находился в автомобильной люльке, которая не была зафиксирована штатным ремнем безопасности. ДУУ держала на руках мать погибшей (на переднем пассажирском сидении).

21 мая, Черниговский район, наезд на 9-летнего мальчика-пешехода, перебегавшего проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. Мальчик возвращался из магазина, отец погибшего ждал сына на противоположной стороне дороги.

29 мая, г. Находка, наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, стоящих на краю проезжей части. Дети возвращались с рыбалки. Водитель, совершивший наезд, находился в состоянии алкогольного опьянения. Погиб 13-летний подросток.

18 августа, г. Находка, наезд на 11-летнего мальчика-пешехода, перебегавшего проезжую часть в 150 метрах от оборудованного пешеходного перехода. В момент ДТП ребёнок находился на улице без сопровождения взрослых.

21 августа, г. Уссурийск, в результате столкновения 3-х транспортных средств погибла 11-летняя девочка-пассажир. В момент ДТП водитель автомобиля, в котором находился ребёнок, совершал манёвр обгона. Девочка была пристёгнута штатным ремнем безопасности.

22 сентября, Тернейский район, совершен наезд на 5-летнего мальчика-пешехода. Знакомая матери погибшего ребенка взяла мальчика на прогулку, после чего высадила его около дома и начала движение вперед, не убедившись в безопасности своего маневра. Ребенок обходил автомобиль спереди, в результате чего попал под колеса транспортного средства.

5 ноября, Анучинский район, в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза погибла 9-летняя девочка-пассажир. Авария произошла в условиях снегопада, за рулем автомобиля, совершившего выезд на полосу встречного движения, находилась молодая женщина, мать погибшей, со стажем вождения менее 2-х лет. Сама автомобилистка не пострадала.

В преддверии новогодних каникул Госавтоинспекция Приморского края обращает внимание участников дорожного движения на то, что именно в этот период, дети, даже находясь в сопровождении родителей или других взрослых, нередко становятся участниками ДТП. Виной тому могут быть неблагоприятные погодные условия, ухудшение видимости дороги в снегопад, увеличение тормозного пути, обусловленного гололедом, но в ряде случаев и собственная беспечность родителей, выражающаяся в осознанном нарушении Правил дорожного движения.

Помните об ответственности, берегите себя и своих близких!

По информации Госавтоинспекции Приморского края