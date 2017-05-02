План мероприятий празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

№ п\п Мероприятия Дата Место проведения

Цикл радиогазет «Ради жизни на земле» 03-08 мая площадь ДК «Прогресс»

Патриотическая неделя «Эти дни мы будем помнить вечно!» (цикл мероприятий) 03-09 мая Библиотеки ЦБС

Проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка» для участников торжественного собрания, митинга 05 мая, 09 мая ДК «Прогресс пл. «Славы»

Возложение цветов к Обелиску памяти жителям г. Арсеньева, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 05 мая 10.00-14.00 пл. Славы

Вахта Памяти «Часовые у знамени Победы» 05 мая 11.30-14.00 пл. Славы

Торжественное собрание и праздничный концерт «Симфония победы» (по пригласительным) 05 мая 18.00 ДК «Прогресс», концертный зал

Шествие среди молодежи «Свеча памяти» 05 мая 19.30-21.30 Комсомольская площадь – п.Славы

Возложение цветов и венков к Обелиску памяти жителям г.Арсеньева, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 09 мая 10.00 -10.40 пл. Славы

Шествие «Бессмертного полка» (в рамках проведения митинга – реквиема) 09 мая 10.40-10.55 пл. ДК «Прогресс» - пл. Славы

Митинг – реквием «Память огненных лет» 09 мая 11.00 пл. Славы

Торжественный марш воинов 09 мая 11.50 пл. Славы

Панихида по воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 09 мая 12.00 пл. Славы

Всероссийская акция «Рекорд Победы» 09 мая 12.00 Площадь ДК «Прогресс»

Концертно-развлекательная программа «Мы – наследники Победы!» 09 мая 12.00-15.00 ДК «Прогресс» площадь ДК

День открытых дверей. Тематические экскурсии. (Вход по паспортам. Дети в сопровождении взрослых) 09 мая 12.00 – 14.00 Музей ПАО ААК «Прогресс»

День открытых дверей. Тематические экскурсии. 09 мая 13.00 – 16.00 Музей истории г.Арсеньева

Торговое обслуживание 09 мая 11.00-20.00 Парк «Восток

Полевая кухня «Теркин угощает» 09 мая 12.00 Парк «Восток»

Концерт эстрадно-духового оркестра «Майский вальс» 09 мая 17.00-18.00 ДК «Прогресс» площадь ДК

Праздничный концерт «Пусть гремит салют Победы!» 09 мая 19.00-21.00 ДК «Прогресс» площадь ДК

Праздничный фейерверк 09 мая 21.00 пл. Славы

Спортивные мероприятия

Первенство по тяжелой атлетике, посвященное Дню Победы 04-05 мая 11.00 МБУ «СЦПОР "Богатырь"

Первенство города Арсеньева по гиревому спорту, посвященное 72-й годовщине Победы в ВОВ 06 мая 16.00 ФСЦ «Восток»

Первенство МБУ ФСЦ «Восток» по самбо, посвященное 72-й годовщине Победы в ВОВ 07 мая 11.00 ФСЦ «Восток»

Первенство города Арсеньева по прыжкам на АКД и ДМТ, посвященное 72-й годовщине Победы в ВОВ 07 мая 10.00 ФСЦ «Восток»

Открытый Кубок г. Арсеньева по пауэрлифтингу, посвященный Дню Победы 07 мая 10.00 ФСЦ «Юность»

Открытое первенство г.Арсеньева по кудо 07 мая 10.00 ФСЦ «Полет»

Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы 08 мая ФСЦ «Юность»