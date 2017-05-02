План мероприятий празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

|
№ п\п
|
Мероприятия
|
Дата
|
Место проведения
|
|
Цикл радиогазет «Ради жизни на земле»
|
03-08 мая
|
площадь ДК «Прогресс»
|
|
Патриотическая неделя «Эти дни мы будем помнить вечно!» (цикл мероприятий)
|
03-09 мая
|
Библиотеки ЦБС
|
|
Проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка» для участников торжественного собрания, митинга
|
05 мая,
09 мая
|
ДК «Прогресс
пл. «Славы»
|
|
Возложение цветов к Обелиску памяти жителям г. Арсеньева, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
|
05 мая
10.00-14.00
|
пл. Славы
|
|
Вахта Памяти «Часовые у знамени Победы»
|
05 мая
11.30-14.00
|
пл. Славы
|
|
Торжественное собрание и праздничный концерт «Симфония победы» (по пригласительным)
|
05 мая
18.00
|
ДК «Прогресс»,
концертный зал
|
|
Шествие среди молодежи «Свеча памяти»
|
05 мая
19.30-21.30
|
Комсомольская площадь – п.Славы
|
|
Возложение цветов и венков к Обелиску памяти жителям г.Арсеньева, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
|
09 мая
10.00 -10.40
|
пл. Славы
|
|
Шествие «Бессмертного полка» (в рамках проведения митинга – реквиема)
|
09 мая
10.40-10.55
|
пл. ДК «Прогресс» -
пл. Славы
|
|
Митинг – реквием «Память огненных лет»
|
09 мая
11.00
|
пл. Славы
|
|
Торжественный марш воинов
|
09 мая
11.50
|
пл. Славы
|
|
Панихида по воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны
|
09 мая
12.00
|
пл. Славы
|
|
Всероссийская акция «Рекорд Победы»
|
09 мая
12.00
|
Площадь ДК «Прогресс»
|
|
Концертно-развлекательная программа «Мы – наследники Победы!»
|
09 мая
12.00-15.00
|
ДК «Прогресс»
площадь ДК
|
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День открытых дверей. Тематические экскурсии.
(Вход по паспортам. Дети в сопровождении взрослых)
|
09 мая
12.00 – 14.00
|
Музей ПАО ААК «Прогресс»
|
|
День открытых дверей. Тематические экскурсии.
|
09 мая
13.00 – 16.00
|
Музей истории г.Арсеньева
|
|
Торговое обслуживание
|
09 мая
11.00-20.00
|
Парк «Восток
|
|
Полевая кухня «Теркин угощает»
|
09 мая
12.00
|
Парк «Восток»
|
|
Концерт эстрадно-духового оркестра «Майский вальс»
|
09 мая
17.00-18.00
|
ДК «Прогресс»
площадь ДК
|
|
Праздничный концерт «Пусть гремит салют Победы!»
|
09 мая
19.00-21.00
|
ДК «Прогресс»
площадь ДК
|
|
Праздничный фейерверк
|
09 мая
21.00
|
пл. Славы
|
|
Спортивные мероприятия
|
|
Первенство по тяжелой атлетике, посвященное Дню Победы
|
04-05 мая
11.00
|
МБУ «СЦПОР "Богатырь"
|
|
Первенство города Арсеньева по гиревому спорту, посвященное 72-й годовщине Победы в ВОВ
|
06 мая
16.00
|
ФСЦ «Восток»
|
|
Первенство МБУ ФСЦ «Восток» по самбо, посвященное 72-й годовщине Победы в ВОВ
|
07 мая
11.00
|
ФСЦ «Восток»
|
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Первенство города Арсеньева по прыжкам на АКД и ДМТ, посвященное 72-й годовщине Победы в ВОВ
|
07 мая
10.00
|
ФСЦ «Восток»
|
|
Открытый Кубок г. Арсеньева по пауэрлифтингу, посвященный Дню Победы
|
07 мая
10.00
|
ФСЦ «Юность»
|
|
Открытое первенство г.Арсеньева по кудо
|
07 мая
10.00
|
ФСЦ «Полет»
|
|
Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы
|
08 мая
|
ФСЦ «Юность»
|
|
Блиц-турнир по шашкам, посвященный Дню Победы
|
09 мая
11.00
|
ФСЦ «Юность»
|
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