Молодежь с умом

В Арсеньевском городском округе 3 февраля дан старт городскому турниру серии игр «Что? Где? Когда?».

Организатором этих игр выступила Приморская краевая организация «Российский Союз Молодежи», а проводятся они в городе при активной поддержке управления спорта и молодёжной политики администрации Арсеньевского городского округа. Игровую площадку предоставил филиал колледжа ДВФУ в г. Арсеньеве.

Турнир проводятся в двух возрастных группах:

В школьной группе участвуют команды, в состав которой входит любой ученик среднего общеобразовательного учебного заведения независимо от класса, а также учащиеся 1-2 курсов средних профессиональных учебных заведений, поступившие на учебу по окончании основной школы (9 класс).

В молодежной группе имеет право участвовать команда, в состав которой входит любой молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет (студенты, работающая молодежь).

Победители турнира будут определяться по результатам пяти туров.

В I туре приняли участие 9 команд: 7 команд школьной группы и 2 команды – молодёжной. В общей сложности в игре участвовали более 50 человек. Тема первого тура игры – «Экология» - оказалась довольно сложной для участников, так что пришлось изрядно поломать голову над ответами. В результате первой в школьной группе оказалась команда «Адмирал», в молодёжной группе команды групп 3151 и 3011 филиала ДВФУ набрали равное количество очков.

Второй тур состоится 21 февраля 2017 года.

По информации Управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа.