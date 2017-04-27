Купюру «Владивосток-2000» выпустят в октябре

 
Опубликовано: чт, 27/04/2017 - 11:43

Банк России представит новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а также выпустит их в обращение ориентировочно в октябре 2017 года, сообщает ИА PrimaMedia

 

По словам источника, Центробанк уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

Пресс-служба Банка России официально подтвердила РИА Новости лишь ранее озвученные планы, что в оборот новые купюры поступят до конца 2017 года.

Напомним, что конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. Последним этапом конкурса стало всероссийское голосование, на котором определились два победителя — символы Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области) и Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).
 

Категория: 

  • 26 просмотров
 

 

Полезные ссылки

facebook Komsomolskaa-pravdaodnoklassniki group kprutwitter onlinekpruvkontakte club15722194

 

Наш адрес

ООО РИК "БИЗНЕС-АРС"

Россия, Приморский край,

г. Арсеньев

ул. Жуковского, 15, 692330

 

Контакты

Наш телефон:

+7 (42361) 4-24-23


WEB-Разработчик:

+7 (950) 291-37-13

 

Афиша кино

Еще
 

Новости кино

Еще