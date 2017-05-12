Активность граждан Арсеньева помогли предотвратить нарушение в строительстве

Предыстория конфликта. С мая 2014 г. застройщик «ДК-Строй» проектировал и затем строил торговый комплекс в районе Комсомольской площади. А в феврале 2016 г. неожиданно пожелал изменить свой же проект, и на том месте, где предполагалось устройство газонов и бордюров, озеленения, светильников и скамеек, создание зон отдыха для горожан, «ДК-Строй» решил устроить большую автостоянку. Для чего получил разрешительную подпись А. Дронина.

Этот факт стал известен и депутатам Думы Арсеньевского городского округа, и гражданам города, более тысячи которых выразили свою озабоченность в открытом письме.

Поэтому глава Арсеньевского городского округа Александр Коваль 6 мая сформировал рабочую группу, куда вошли председатель Думы А.П. Семенов, депутаты от фракций «Единая Россия» и ЛДПР, представители СМИ, Совета предпринимателей, управлений администрации, представители прокуратуры.

Участники группы обсудили ситуацию и пришли к выводу: застройщик должен выполнять свои обязательства по договору в полном объеме, а решение о строительстве парковки является незаконным. Застройщик обязан внести изменения в проектную документацию в части определения мест для размещения парковочных площадок, и выполнить благоустройство на участке. Это подтвердил и представитель прокуратуры.

«В районе Комсомольской площади необходима современная зеленая зона, а не только парковка. Это мнение горожан поддерживает и Дума, и администрация Арсеньева, - подчеркнул Александр Коваль. - Город должен развиваться. Потому что мы любим Арсеньев!»

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

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