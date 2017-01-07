Гулять так гулять!

Традиционно жители Яковлевки отмечают Новый год и Рождество массовыми народными гуляниями на центральной площади.

Несмотря на мороз, люди приходят к главной ёлочке, чтобы покататься с горки, встретиться с друзьями, сфотографироваться со снежными скульптурами, посмотреть праздничную программу, которую подготовили артисты районного дома культуры.

Рождественскую программу этого года открыли Хозяйка праздника, Кот и Домовёнок. Они лихо созывали народ «на забавы, шутки, песни, прибаутки, игры, колядки и хитрые загадки».

Не обошлось без Колядовщиц, посыпающих собравшихся зерном на счастье, здоровье и удачу. Возглавила их процессию рождественская Коза.

Обряд этот возник в глубокой древности. В некоторых колядных песнях рассказывалось: коза идет в поле значит, жито будет «колосисто и ядристо». Сутью колядного обряда «Коза» стало пожелание хорошего урожая, счастья, благополучия.

- Гладьте меня, гладьте, будет вам счастье! – Беспрестанно повторяла Коза разгуливая между зрителями и, между делом, предлагая погадать - вытянуть записку с судьбоносным пожеланием.

А ещё все желающие могли увидеть в зеркале своего суженного-ряженного, принять участие в различных конкурсах на сцене и в хороводе вокруг ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Одним из наиболее зрелищных стал конкурс "Армреслинг с Дедом Морозом".

В роли Яковлевского Деда Мороза, кстати, уже третий год выступает молодой сотрудник РДК Дмитрий Литченко. Помимо праздников, организуемых Дворцом культуры, Дмитрий также играет Деда Мороза на детских утренниках в школах и детсадах Яковлевского района. По окончанию Рождественской программы Дедушка Мороз и Снегурочка попрощались с гостями праздника теперь уже до следующего Нового года.

А впереди у яковлевцев праздник Крещения Господня с обязательным купанием в проруби, Масленица и многие другие любимые в России народные гуляния. Эх, разгуляй, Яковлевка!

Анастасия Никитина.