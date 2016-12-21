По доброй воле

 
Опубликовано: ср, 21/12/2016 - 13:06

Добровольцы из корпуса волонтеров г. Арсеньева при управлении спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа с 16 по18 декабря 2016 года приняли участие в конкурсе «Волонтер года 2016»,  организованном департаментом по делам молодежи Приморского края. Конкурс проходил во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса.

Цель конкурса - популяризация волонтерского движения и поощрение наиболее активных волонтеров и волонтерских организаций, которые внесли свой вклад в развитие волонтерского движения в Приморском крае.

 На конкурс было подано 183 заявки от добровольческих организаций Приморского края. В течение трех дней участники конкурса презентовали свою деятельность, оформляли выставки волонтерских организаций, принимали участие в индивидуальных номинациях и обсуждали на круглых столах основные направления деятельности и планы  на 2017 год.

По итогам конкурса ребята из Корпуса волонтеров г. Арсеньева стали финалистами в номинации «Лучшая волонтерская организация (объединение) 2016 года» и были награждены диплом финалиста ежегодного конкурса «Волонтер года».

Конкурс посетил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Глава региона побывал на выставке волонтерских организаций Приморья,  а также обсудил с ребятами  планы по развитию волонтерского движения. Губернатор отметил, что развитию волонтерства и других молодежных движений в крае в следующем году будет уделяться много внимания. Также глава региона поддержал предложение председателя  Приморской молодежной общественной организации «Волонтер Приморья» Анны Шемчук об учреждении в крае специальной премии, знака отличия в области дел молодежи.

Она может присуждается в различных номинациях – за лучший молодежный проект,  лучшее молодежное мероприятие, лучшему специалисту по работе с молодежью, лучшей молодежной общественной организации и т.д. Губернатор поручил директору отраслевого департамента проработать вопрос об учреждении такой премии к 27 июня – Всероссийскому Дню молодежи.

 

Управление спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа.

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