Несовершеннолетним диабетикам окажут помощь

 
Опубликовано: вт, 17/01/2017 - 11:32

В бюджете Приморья на 2017 год предусмотрели 4,7 миллионов рублей на поддержку семей, воспитывающих ребенка с сахарным диабетом. В краевом регистре пациентов, страдающих этим заболеванием, значатся 364 ребенка.

Речь идет о денежной выплате для приобретения тест-полосок к глюкометрам семьям, имеющим ребенка-диабетика. Закон о поддержке таких родителей был принят по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в июле прошлого года.

Как поясняют в департаменте труда и социального развития Приморского края, денежная выплата предоставляется при условии, что доход семьи ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. Сегодня он составляет 34081 рубль на каждого члена семьи.

«Размер компенсации – 3 375 рублей. Выплаты производят один раз в квартал и заканчивают выплачивать по достижению ребенком 18-летнего возраста», – уточняют специалисты.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, законопроект, призванный финансово поддержать таких родителей, разработан по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского.

«Поддержка семей с детьми – один из приоритетов социальной политики государства и региональной власти. В Приморье действуют 16 демографических пособий. Все выплаты производятся в срок и в полном объеме. Уверен, что с получением этой компенсацией у родителей проблем не возникнет» – подчеркивает он.

Обратиться за выплатой может один из родителей (попечителей или опекунов) ребенка, страдающего диабетом. Соответствующее заявление можно подать в отделах приема краевого Центра социальной поддержки населения или в многофункциональных центрах «Мои документы».

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