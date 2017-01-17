Несовершеннолетним диабетикам окажут помощь

В бюджете Приморья на 2017 год предусмотрели 4,7 миллионов рублей на поддержку семей, воспитывающих ребенка с сахарным диабетом. В краевом регистре пациентов, страдающих этим заболеванием, значатся 364 ребенка.

Речь идет о денежной выплате для приобретения тест-полосок к глюкометрам семьям, имеющим ребенка-диабетика. Закон о поддержке таких родителей был принят по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в июле прошлого года.

Как поясняют в департаменте труда и социального развития Приморского края, денежная выплата предоставляется при условии, что доход семьи ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. Сегодня он составляет 34081 рубль на каждого члена семьи.

«Размер компенсации – 3 375 рублей. Выплаты производят один раз в квартал и заканчивают выплачивать по достижению ребенком 18-летнего возраста», – уточняют специалисты.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, законопроект, призванный финансово поддержать таких родителей, разработан по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского.

«Поддержка семей с детьми – один из приоритетов социальной политики государства и региональной власти. В Приморье действуют 16 демографических пособий. Все выплаты производятся в срок и в полном объеме. Уверен, что с получением этой компенсацией у родителей проблем не возникнет» – подчеркивает он.

Обратиться за выплатой может один из родителей (попечителей или опекунов) ребенка, страдающего диабетом. Соответствующее заявление можно подать в отделах приема краевого Центра социальной поддержки населения или в многофункциональных центрах «Мои документы».