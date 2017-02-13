Если вам ещё не 35...

Двадцать восемь арсеньевских семей за минувшие 4 года получили возможность приобрести собственные квартиры благодаря участию в муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

Цель подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», которая действует на территории Арсеньевского городского округа с 2013 года, - предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.

Как пояснил заместитель начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа В.Н. Павлов, участником этой программы может стать молодая семья, в том числе и неполная, которая соответствует определенным критериям. Так, возраст супругов должен составлять до 35 лет, необходима постоянная регистрация на территории города одного из супругов, семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, у семьи должны быть необходимые денежные средства либо доходы, которые позволили бы получить кредит.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно находиться или строительство дома осуществляться на территории Арсеньевского городского округа. Приобретаемое жилье или построенный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи.

С 1 февраля в управлении спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа начался прием документов претендентов для участия в программе в 2018 году.

На первом этапе молодая семья предоставляет в управление необходимый пакет документов: заявление о признании молодой семьи, как имеющей достаточные доходы для участия в подпрограмме, подписанное одним из супругов; информационное письмо банка или иной организации о возможности получения семьей кредита или займа на приобретение (строительство) жилья эконом-класса с указанием размера кредита или займа; документ, подтверждающий наличие у молодой семьи банковских вкладов с указанием их размера; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; согласие на обработку персональных данных.

На втором этапе, на основании полученных документов, выносится вопрос о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

И на третьем этапе, после признания молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении, семья предоставляет в управление спорта и молодежной политики еще один пакет документов.

В случае положительного решении комиссии молодая семья становится участником подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» софинансируется из трех источников – федерального, регионального и местного бюджетов. Администрация Приморского края формирует и подтверждает сводный список молодых семей – участников подпрограммы. После определения размера субсидии, предоставляемой бюджету Приморского края, администрация Приморского края на основании сводного списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в краевом бюджете и бюджете города на софинансирование подпрограммы, утверждает списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. Так, в 2016 году из 30-ти участников подпрограммы социальную выплату получили 3 арсеньевских семьи.

С полным перечнем документов, необходимых для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» и другими условиями подпрограммы можно ознакомиться на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа ars.town в разделе «Отраслевые (функциональные) органы администрации» → «Управление спорта и молодежной политики» → «Обеспечение жильем молодых семей».

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

Фото с сайта sterhluki.ru