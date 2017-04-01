Подросток. Зона риска.

Каждый ли родитель может похвастать идеальными отношениями с ребёнком-подростком? А может быть, такого полного взаимопонимания вообще не бывает в природе? Как справиться с ребёнком, находящимся в «интересном» возрасте

Любопытнейшей информацией на эту тему с родительской общественностью г. Арсеньева поделилась на минувшей неделе гостья из г. Владивостока. Елена Свириденко, доцент кафедры Педагогики и психологии Приморского краевого института развития образования, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования, дала очень подробное описание каждого этапа взросления ребёнка, сопроводив эти периоды детской жизни советами и подсказками для родителей.

Речь шла в первую очередь о самом ребёнке — какой он, что чувствует, в чём нуждается, чего ожидает от взрослых... Взрослые. Именно от них зависит, будет ли их сын или дочь счастливым, успешным, довольным жизнью. Быть родителем в физиологическом смысле ещё не означает, что ты — хороший родитель. Чтобы стать им, нужно научиться чувствовать того, кого ты родил, слышать и понимать его, уважать и ценить каждый шаг, мягко отводя от ненужного, вредоносного, опасного. Только мудрость и терпение, по словам Елены Ивановны, будут способствовать воспитанию полноценного человека.

Сначала мы учим ребёнка коммуникации — дружбе, общению со сверстниками, безопасности в окружающем мире и в доме, развиваем интеллектуально, постепенно добавляя самостоятельность в действиях и принятии решений, свободу выбора.

Так незаметно приближается возраст, когда эмоциональные всплески, максимализм и негативизм появляются как будто из ниоткуда. И это самый опасный период. Ругать, отвечать агрессией на агрессию, наказывать — значит, стать врагом, поощрять любое желание или поступок — утратить свой авторитет, ну а гиперопека и тотальный контроль за ребёнком приведёт к его неспособности взрослеть.

Инфантильность — вот опасность нашего времени. Как заметила лектор, нынешняя молодёжь стала позже взрослеть. Даже родив детей в 20-25 лет, эти люди не становятся взрослыми, родителями, они всё ещё надеются на собственных родителей и не могут самостоятельно решать жизненные задачи. К сожалению, порой, не справляясь с собой, не осознавая ценности жизни, молодые люди добровольно расстаются с ней, и, как правило, это случается во внешне благополучных семьях. В чём феномен? Одного конкретного ответа не существует, ведь каждая история — это история конкретной семьи. Слишком большие ожидания, слишком много упрёков, слишком много назиданий...

Научите детей быть лидерами, говорите, что они — лучшие, будьте для них друзьями, защитите, если это необходимо, пожалейте, если им плохо, подскажите, как выйти из тупика. А самое простое — не стесняйтесь показать свою любовь ребёнку. Если хотя бы раз в день вы обнимете и поцелуете своё чадо, он обязательно почувствует её. А если уж случилась ссора, попросите друг у друга прощения и снова обнимитесь.

Мария БОЙКО.

Фото автора.