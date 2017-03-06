Мальчик из Приморья покорил Диму Билана песней Aerosmith на шоу "Голос. Дети"

Певец Дима Билан, являющийся одним из трех наставников в четвертом сезоне телешоу "Голос. Дети", выбрал себе в ученики 13-летнего исполнителя из Дальнегорска Приморского края. В последнем выпуске программы во время слепого прослушивания музыкант повернулся к Федору Хвастову, певшему песню группы Aerosmith.

Выпуск шоу с участием мальчика из Приморья вышел на "Первом канале" 3 марта, Федор Хвастов выбрал для исполнения песню Aerosmith "Amazing". В конце номера к сцене повернулся Дима Билан.

В интервью репортеру V Кириллу Скрипнику юный приморец признался, что если бы все трое судей повернулись к нему, он бы все равно пошел к Диме Билану:

— Мне нравится, как он поет, и все говорили, что мне нужно попасть именно к Билану. Так и получилось.

Также Федор рассказал, что решил включить в свой репертуар песню Aerosmith после конкурса в Сочи, и что его любимые занятия — прогулки с друзьями и игра на скрипке. В Дальнегорске он учится в детской школе искусств.

Источник - primamedia.ru