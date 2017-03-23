Песенное созвездие...

Город снова поёт, поёт уже много лет и уже в третий раз на краевом уровне фестиваля талантов «Достань свою звезду» в рамках одноимённого блока - «Город поёт». Специалисты Центра внешкольной работы — авторы проекта и его исполнители — с каждым годом делают конкурс всё масштабнее.

Всё больше участников решаются помериться голосами в различный возрастных категориях и номинациях, всё шире география. В подтверждение этому — цифры: 350 вокалистов приняли участие в нынешнем конкурсе против 300 в прошлом году, в их числе учащиеся всех школ города Арсеньева, а также гости из Анучинского, Яковлевского и Черниговского районов.

Через все этапы конкурса — от отборочного до финала — прошли исполнители аж семи возрастных и профильных категорий. Жюри оценивало артистов в эстрадном и народном соло, в дуэтах и ансамблях, были и смешанные коллективы, и семейные, и настоящие профи.

Малыши, конечно же, включили в свой репертуар песенки о детстве, мечтах, учёбе, родителях. Более старшие конкурсанты затрагивали и философские темы, например, для чего мы на свете живем? Участники старшей возрастной группы пели о любви, о мире. Но большая часть исполненных произведений была посвящена России, любви к родине, гордости за наши победы.

Юные исполнители пытались покорить жюри не только профессиональным пением, костюмами, умением держаться на сцене, но и знанием языков — помимо русского со сцены доносились ещё и английские и французские слова.

Ну а эксперты подошли к своему делу настолько серьёзно, что из 350 заявившихся на конкурс в финале осталось лишь 149 исполнителей: соло – 23, дуэт – 3 (6 человек), и ансамбль – 15 (120 человек). А это значит, что не было скидок ни на возраст, ни на волнение. Ну а кто же действительно достал свою звезду в этот раз?

Интрига сохранилась до самого гала-концерта. В итоге на «золотых» местах пьедестала оказалось пять вокалистов и один ансамбль, по двенадцать участников «разобрали» вторые и третьи места. Ну а гран-при, как принято, завоевала лишь одна исполнительница. Да-да, нынешний конкурс выиграла девушка — Анастасия Буцковская из гимназии №7 с песней «Россия»! Воспитанница Раисы Титаренко уже второй раз попыталась достать свою звезду на конкурсе и ей это удалось.

- Рассчитывала на лауреата (1-3 место), - признаётся девушка, - а тут — гран-при! Конечно, это было неожиданно.

Анастасия занимается вокалом с 9 лет. Сегодня она — десятиклассница. Ещё вчера юная исполнительница принимала участие в другом масштабном конкурсе Приморского края - «Голоса Приморья», где завоевала III место. И уже сегодня — поёт в гала-концерте в качестве абсолютной победительницы.

- Я стараюсь во всех конкурсах принимать участие, - комментирует Настя и признаётся, что ей это нужно для поступления в вуз, да ни в какой-нибудь, а... в медицинский! Хорошее творческое портфолио даст дополнительные бонусы.

Вообще нынешний фестиваль принёс гимназистам целую россыпь наград — от третьих мест до гран-при в разных возрастных категориях.

- У меня много талантливых воспитанников, - с гордостью говорит Раиса Титаренко, - в том числе и среди младших ребят. Растёт смена выпускникам!

На заключительном концерте прозвучали песни всех победителей и призёров. Это и был звёздный час: для кого-то конкурс уготовил маленькую звёздочку, для других — звёзды поярче и покрупнее, а все вместе эти талантливые люди составляют созвездие, имя которому — Песня.

Юлия КУЛЕБА, г. Арсеньев.

Фото Владимира ЯКИМОВА.