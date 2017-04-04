«Новых Ломоносовых время пришло...»

Строчка из песни, открывшей XI городскую научно-практическую конференцию школьников «Ступени к успеху» в школе №10, абсолютно точно характеризует то, ради чего в одиннадцатый раз юные арсеньевские исследователи и собрались.

Участие в этом фестивале эссе, исследований, социальных проектов и многих других видов научных работ приняли ребята всех школ города Арсеньева, учреждений дополнительного образования, учебно-методического центра и даже дошколята. Нелегко, но в то же время очень интересно провести время пришлось экспертной комиссии. В её составе были вовсе не профессора и научные сотрудники. Выступления ребят оценивали специалисты управления образования, педагоги школ, сотрудники профессиональных учебных заведений, представители ААК «Прогресс», различных учреждений и организаций города.

Конечно же, это было волнительно как для самих выступающих, так и для их наставников. Однако юные учёные настолько глубоко изучили предмет своих исследований, что уже через пару предложений, произнесённых перед аудиторией, чувствовали себя абсолютно уверенно и могли вполне аргументированно отстаивать свою точку зрения, если у кого-то из состава жюри возникал вопрос к предъявляемому материалу.

Множество презентаций четырех дней работы конференции были посвящены теме Года экологии в России. Дошкольники, младшие школьники, ребята средней ступени обучения и старшеклассники — все озаботились проблемой сохранения окружающей среды в масштабах города, края, страны и мира, ведь экологический фактор напрямую связан со здоровьем населяющих планету людей. Речь шла о происхождении и судьбе бытового мусора, производственных выбросах, воздействии современных продуктов питания на человека, влиянии вредных привычек и модных тенденций на людей.

Немало школьников показали себя, как изобретатели и умельцы, демонстрируя, к примеру, собственный квадракоптер или проводя эксперименты с электричеством. Математики как всегда удивляли неожиданными открытиями - интегрировали точную науку со культурой, традициями и лингвистикой. В свои исследования ребята время от времени приглашали и членов жюри, чтобы те на собственном опыте могли убедиться в чистоте эксперимента, почувствовав себя тоже немного учёными.

Естественно-научные темы перемежались гуманитарными проектами. Ребята рассуждали о героизме русского народа в литературе и истории, анализировали законы русского языка Некоторые приглашали слушателей в путешествия различной временной давности — одни вспоминали забытые игры из детства бабушек и дедушек, другие приоткрывали страницы истории возникновения денег, а ещё.. пирсинга. Третьи рассуждали о ближайшем будущем — своём и своих ровесников.

Просто невозможно перечислить всё, что удивило, зацепило, порадовало и дало новые знания в процессе прослушивания докладов и презентаций. На протяжении всех одиннадцати лет учителям и их воспитанникам удаётся найти нечто новое, уникально, порой, совсем неожиданное. Мистика и фантастика, факты и доказательства, теории и практики, показанные в темах работ, для многих ребят послужат отправной точкой в профессию, для других же послужат прекрасным жизненным и учебным опытом. Лучших в каждой номинации определит количество выставленных экспертами баллов, их имена мы услышим на финальном этапе конференции. Ну а пока школьники продолжают учебный год, для одних он — просто очередная ступень в процессе школьного образования, для других — последний год в школе, и последняя ступень, перешагнув которую, выпускники окажутся в атмосфере настоящей науки уже в качестве студентов.

Юлия КУЛЕБА.

Фото автора.