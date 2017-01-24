Дайте "Жалобную книгу"!

Новые функции в популярной системе народного голосования «Голос25» внедрят в Приморье в 2017 году. Об этом стало известно на совещании, где подвели итоги работы портала за 2016 год.

Заседание провёл вице-губернатор края Игорь Степаненко. В совещании приняли участие руководители департаментов Администрации Приморья, депутаты Законодательного Собрания края, а также представители Совета глав муниципальных образований Приморского края.

«Голос25» – информационная система, с помощью которой жители региона могут оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления по нескольким критериям: работа главы муниципалитета, качество дорог, услуг ЖКХ и транспортного обеспечения. В 2016 году участие в голосовании приняли более 44 тысяч приморцев. Для того, чтобы система и впредь пользовалась такой же популярностью, эксперты предложили ее модернизировать.

Как отметил директор департамента информатизации и телекоммуникаций края Илья Красильников, в этом году система будет дополнена новыми функциями.

«Мы планируем расширить перечень критериев, по которым можно поставить оценку. Например, приморцы смогут оценить качество водо-, тепло- и электроснабжения», – сообщил он.

Среди нововведений –дополнительный способ авторизации на сайте. Так, теперь, чтобы принять участие в голосовании, пользователю необходимо ввести свой номер мобильного телефона, а затем пароль, который придет по смс.

«Авторизация нужна для того, чтобы не допустить фальсификацию результатов. С этого года сайт также будет интегрирован с Единым порталом Госуслуг, а также с социальными сетями», – добавил Илья Красильников.

Отметим, голосование в системе проводится ежеквартально. По итогам года формируется рейтинг муниципалитетов для Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Промежуточные результаты служат стимулом к действию для профильных департаментов краевой Администрации.