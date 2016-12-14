И вот она нарядная...

В этом году, как и в прошлом, перед кинотеатром «Космос»
будет установлена сборная елка: на металлической конструкции
– стволе – закреплены настоящие таежные ели, привезённые
из-под Муравейки. Ель украсят новогодние игрушки и праздничная
иллюминация. Высотные работы по установке и монтажу ели выполняют
специалисты ООО «АрсеньевСтрой». Украшением елки, монтажом
иллюминации на площади и на улицах города будут заниматься работники ООО «Монолит».
Как сообщили в отделе содержания городских территорий администрации
Арсеньевского городского округа, к праздникам были дополнительно закуплены
новые новогодние шары. Кроме того, в этом году елку украсят игрушки,
выполненные руками арсеньевских детей - учеников и воспитанников
различных учреждений образования.
На площади возле кинотеатра «Космос» по традиции устанавливаются снежные и ледяные горки для детей – маленькие и одна большая по ул. Ломоносова. Эти работы выполняют работники муниципального предприятия «Чистый город».
К Новому году также обновится праздничная иллюминация, украшающая улицу Калининскую.
Накануне Нового года состоится праздничное открытие главной городской елки: детей ждут игры, развлечения и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Ольга ДИДЕНКО, пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа.
Фото Владимира ЯКИМОВА.
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