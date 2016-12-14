И вот она нарядная...

В этом году, как и в прошлом, перед кинотеатром «Космос»

будет установлена сборная елка: на металлической конструкции

– стволе – закреплены настоящие таежные ели, привезённые

из-под Муравейки. Ель украсят новогодние игрушки и праздничная

иллюминация. Высотные работы по установке и монтажу ели выполняют

специалисты ООО «АрсеньевСтрой». Украшением елки, монтажом

иллюминации на площади и на улицах города будут заниматься работники ООО «Монолит».

Как сообщили в отделе содержания городских территорий администрации

Арсеньевского городского округа, к праздникам были дополнительно закуплены

новые новогодние шары. Кроме того, в этом году елку украсят игрушки,

выполненные руками арсеньевских детей - учеников и воспитанников

различных учреждений образования.

На площади возле кинотеатра «Космос» по традиции устанавливаются снежные и ледяные горки для детей – маленькие и одна большая по ул. Ломоносова. Эти работы выполняют работники муниципального предприятия «Чистый город».

К Новому году также обновится праздничная иллюминация, украшающая улицу Калининскую.

Накануне Нового года состоится праздничное открытие главной городской елки: детей ждут игры, развлечения и, конечно же, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ольга ДИДЕНКО, пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа.

Фото Владимира ЯКИМОВА.