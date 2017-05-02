Имянаречение в России отныне в рамках приличия

Закон, ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, вносит в Семейный кодекс положение о том, что при выборе имени для ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности или титулы.

В законе "Об актах гражданского состояния" законодатели установили запрет на регистрацию таких имен. Имя ребенка будет записываться по соглашению родителей.

Кроме того, закон устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. По их соглашению ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную из слов, соединенных дефисом.

Ранее родители были ничем не ограничены при выборе имени ребенка, а органы ЗАГС не могли отказать им в регистрации. В начале 2000-х годов большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что мальчик до сих пор так и живет без документов.

Россияне нередко дают детям необычные имена: только в Москве зарегистрированы мальчики Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен и девочки Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Источник - РИА Новости

Фото - tegrk.ru