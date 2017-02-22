Горизонты расширятся, формат обновится...

Стартовала онлайн-регистрация на Дальневосточный МедиаСаммит-2017, который пройдёт во Владивостоке в кампусе ДВФУ с 8 по 10 июня. Заполнить анкету и подать заявку на участие можно на официальном сайте форума - медиасаммит.рус.

Дальневосточный МедиаСаммит — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Организаторы обещают, что в этом году мероприятие значительно расширит горизонты и обновит формат. Планируется, что в 2017 году МедиаСаммит соберёт более семи тысяч участников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. Так, например, уже подтвердили своё участие в этом форуме Антонио Алицци, первый виде-президент медиагруппы ACMG, издающей журналы Forbes и L"Officiel, и гуру пиара Тимур Асланов.

Также в программе МедиаСаммита-2017 – приморский кинофестиваль «Человек и море» и ставшие традиционными конкурс пресс-служб и конкурс средств массовой информации.

На площадке МедиаСаммита традиционно состоится ежегодная встреча губернатора Приморья с журналистами и представителями общественности.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Оргкомитет Дальневосточного МедиаСаммита.