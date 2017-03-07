ГТО. Проверка на готовность

Сначала 21 февраля в ФСК «Юность», определенном как городская опорная площадка по сдаче норм ГТО, команды восьми школ города соревновались в сдаче силовых нормативов. Они включали подтягивание на перекладине (или рывок пудовой гири) у юношей, подтягивание лежа на низкой перекладине (или сгибание и разгибание рук в упоре на полу) у девушек и поднимание туловища из положения лежа на спине. А 26 февраля на плавательных дорожках «Полета» сдавался последний норматив зимнего фестиваля ГТО — плавание на 50-метровой дистанции.

Лучшие результаты в итоге показали спортсмены команды школы № 8, намного опередившие идущие за ними команды школы № 1 и гимназии № 7.

В личном зачете школьники команды-победительницы заняли все три призовые места в сдаче 4-ой ступени ГТО (13-15 лет) среди юношей. Ими стали Егор Безуглов, Леонид Белокопытов и Дмитрий Елпанов. Тот же результат в итоге оказался в соревновании девушек в сдаче норм 5-ой ступени (16-17 лет). Места с первое по третье заняли ученицы этой школы Юлия Калашник, Маргарита Ковьярова и Анастасия Копытенко. А юноши этой школы на пьедестал пустили только одного «чужака» - Илью Гноевого из лицея № 9. Первым стал Андрей Павленко, а третьим призером — Владислав Бабкин.

Только в сдаче норм 4-ой ступени у девушек «восьмерочка» упустила пальму первенства. Здесь победила ученица лицея № 9 Василина Данилина, а второе и третье места заняли ученицы школы № 4 Ксения Кравченко и Алевтина Иванова.

Преподаватели физкультуры школы № 8 показали неоспоримый профессионализм в спортивной подготовке своих учеников!

Владимир ЯКИМОВ.

Фото автора.