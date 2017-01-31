Предупреждения, замечания и штрафы

В 2016 году состоялось 24 заседания административной комиссии Арсеньевского городского округа, на которых рассмотрено 400 дел об административных правонарушениях: в итоге 368 правонарушителей оштрафованы на общую сумму 591 тыс. 500 рублей, 8 – получили предупреждения, 24 – устные замечания.

Как сообщает пресс-служба администрации АГО, самыми распространенными административными правонарушениями на территории города Арсеньева остаются нарушения норм и правил в сфере благоустройства – таких дел было рассмотрено 222 в течение прошлого года. Чаще всего жители привлекались к ответственности за нерегулярное кошение травы на прилегающих к земельным участкам территориях, несвоевременные очистку кюветов и уборку снега, складирование мусора и отходов в неположенных местах и т.д. Эти нарушения норм и правил в сфере благоустройства подпадают под действие статьи 7.21 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Нарушение тишины и покоя – с такими жалобами жители города часто обращаются в правоохранительные органы и в административную комиссию. В прошлом году рассмотрено 119 таких обращений, на нарушителей тишины наложены административные штрафы.

На заседаниях комиссии также рассматривались административные правонарушения, связанные с размещением объявлений и афиш в неустановленных местах, несвоевременное восстановление благоустройства после проведения различных земляных работ и т.д.

За 2016 год в административную комиссию из МО МВД России «Арсеньевский» было направлено 860 сообщений о совершении административных правонарушений – о нападении собак, нарушении тишины и покоя граждан и т.д. Непосредственно в административную комиссию поступило 72 письменных обращения граждан: жители жаловались на состояние водосточных канав, складирование мусора в частном секторе города и т.д.

Административная комиссия ежедневно в рабочие дни проводит проверки по поступающим обращениям. В повседневную работу членов административной комиссии также входят регулярные беседы с жителями, профилактическая работа с правонарушителями о необходимости соблюдения норм Закона Приморского края № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» и «Правил по благоустройству территории Арсеньевского городского округа».