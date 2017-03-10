"Аллигаторы" по заказу

Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов прибыл с официальным визитом в Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). На предприятии он осмотрел обновленный цех окончательной сборки, а также проверил ход выполнения Гособоронзаказа.

В ходе своего первого визита в 2017 году заместитель министра обороны РФ высоко оценил результаты модернизационных проектов, которые проводятся на предприятии в Арсеньеве в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «ПРОГРЕСС»». В частности, его вниманию был представлен готовящийся к запуску в промышленную эксплуатацию обновленный цех окончательной сборки, вместимость которого после реконструкции увеличилась в два раза.

Кроме того, Юрий Борисов осмотрел очередную партию вертолетов Ка-52 «Аллигатор», которые в настоящий момент готовят к передаче Министерству обороны в рамках исполнения действующего до 2020 года государственного контракта. Замминистра положительно оценил качество готовой продукции и убедился, что изготовление боевых машин идет в строгом соответствии с производственным графиком и опасений срыва утвержденных сроков сдачи не ожидается.

«В этом году у нас ожидается знаковое событие – принятие новой государственной программы вооружения, и конечно мы смотрим, насколько ключевые предприятия отрасли готовы к выполнению длительных обязательств до 2025 года. В связи с этим сегодня мы провели проверку организации работы «Прогресса» на старте Гособоронзаказа 2017 года, чтобы понять насколько предприятие подготовилось к выполнению обязательств на текущий период, и как к этому подготовлены его производственные мощности. Никаких претензий к «Прогрессу» у нас нет», - подчеркнул замминистра обороны Юрий Борисов.

Он также отметил, что в текущем году, помимо работы по выполнению Гособоронзаказа ПАО ААК «ПРОГРЕСС» совершит первые экспортные поставки вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Напомним, что в конце 2016 года несколько боевых машин были изготовлены на предприятии сверх плана, что облегчает его работу в условиях значительного увеличения объемов производства на 2017 год.

«В этом году перед коллективом нашей авиакомпании стоит много новых и ответственных задач. Проводимая модернизация производства приведет к снижению имеющихся издержек и будет способствовать максимально ритмичной и слаженной работе предприятия. Все заказы, которые мы сейчас выполняем, будут завершены в срок и с надлежащим качеством», - подчеркнул управляющий директор ПАО ААК «ПРОГРЕСС» Юрий Денисенко.

В завершении визита Юрий Борисов вручил управляющему директору ПАО ААК «ПРОГРЕСС» Почётную грамоту, подписанную Министром обороны Сергеем Шойгу, за оказание содействия в решении задач, возложенных на Министерство обороны Российской Федерации.

Пресс-служба холинга "Вертолёты России"