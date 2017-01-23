Часть Приморья потрясло

Небольшое землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в Спасском районе и Спасск-Дальнем городском округе Приморья накануне, 20 января. И хотя такой силы недостаточно, чтобы причинить разрушения, толчки все же можно было ощутить, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края.

Толчки силой до 4.4 баллов зафиксировали в 13.23 на глубине 330 метров в горных районах Приморья и в черте Спасска-Дальнего.

"Прошедшее землетрясение не принесло разрушений и повреждений жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры. Угрозы возникновения цунами нет. Все объекты жизнеобеспечения района работают в штатном режиме, нарушений в подаче тепло, водо— и электроснабжении нет", – приводят в администрации данные краевого учреждении по делам ГО и ЧС.

И все же оперативные службы Приморья следят за ситуаций и в случае необходимости готовы выдвинуться к месту стихийного бедствия.

Напомним, в новому году в Приморском крае уже регистрировали землетрясения. Одно из них произошло 12 января в 98 км южнее Находки. Магнитуда составила 5,2 балла, толчки жители края не ощутили.

Источник - РИА "ПримаМедиа"