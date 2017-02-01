Традиционная выплата пенсионерам будет!

В марте в Приморье начнется выплата единовременной социальной выплаты всем пенсионерам. На эту меру социальной поддержки в краевом бюджете предусмотрено более 570 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского первыми выплату получат жители районов, пострадавших от тайфуна "Лайонрок".

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, порядок предоставления этой меры социальной поддержки остался прежним.

"По одной тысяче рублей получат все пенсионеры, проживающие в регионе, в том числе и ушедшие на заслуженный отдых по линии силовых структур", – уточняют специалисты.

Выплату могут принести на дом вместе с пенсией, либо отправят на банковские счета.

При этом никакого заявления от пенсионеров не требуется. В заявительном порядке предоставляется лишь гражданам, которые стали пенсионерами в конце 2016 года или недавно сменили место жительства и оформляют пенсию в другом районе.

Заявление на получение "губернаторской тысячи" потребуется и от граждан, получающих пенсии по линии силовых структур. Исключение составляют те, кто получает любые меры социальной поддержки из краевого бюджета – субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

"Заявительный характер для пенсионеров-силовиков необходим для актуализации данных о получателе. Военные пенсионеры – люди еще достаточно молодые и мобильные. Бывает так, что меняют место жительства и забывают ставить в известность территориальные отделы соцзащиты", – комментирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, единовременные социальные выплаты пенсионерам в регионе возобновили в 2013 году по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского. Дополнительную материальную поддержку ежегодно получают почти 600 тысяч приморцев, находящихся на заслуженном отдыхе.