Педофил издевался над ребёнком семь лет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовно дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, подозреваемый с июня 2010 по январь 2017 года неоднократно, находясь у себя дома, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка 2002 года рождения.

Ребенок рассказал о случившемся матери в январе этого года, после этого женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан, в его жилище проведен обыск, проведена проверка показаний на месте, назначены медицинские экспертизы, запрошен характеризующий материал, расследование продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.

По информации Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю.