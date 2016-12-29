Разноцветные игрушки, ёлки и зверюшки

Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли и общественного питания подведены в последние дни уходящего года.

Конкурс ставит перед собой несколько целей – улучшение художественного облика и выразительности фасадов в преддверии праздников, создание праздничной атмосферы в городе, привлечение руководителей и предпринимателей к оригинальному оформлению зданий. Организатор конкурса – управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа.

В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации города, Совета предпринимателей г. Арсеньева, депутаты. Члены комиссии оценивали внешнее санитарно-техническое состояние объектов, наличие светотехнических элементов, использование в оформлении различных форм новогодней тематики, художественную выразительность, оригинальность новогоднего оформления.

Итоги конкурса подводились по двум номинациям – среди малых предприятий торговли и торговых центров.

Среди малых предприятий первое место завоевали павильоны по продаже цветов индивидуального предпринимателя В.В. Агибаловой. Эти небольшие по площади помещения превратились накануне Нового года в сказочные «домики». Каждый из них оригинально украшен как снаружи, так и внутри.

В павильоне «Зимний сад» покупателей встречают не один Дед Мороз, а сразу несколько – нарядные, яркие, большие и маленькие. Потолок украшает гирлянда из еловых веток. Дизайнеры предприятия создали целую галерею новогодних украшений и подарков из свечей, шишек, веток ели, игрушек, бантов, снежинок.

Павильон «Весна» по ул. Жуковского удивил символом года – ярким петушком. А рядом с ним размещена корзина с подснежниками из сказки «Двенадцать месяцев». Здесь можно полюбоваться на веселые, почти «живые», елочки. Эти творения мастериц обязательно поднимут настроение перед Новым годом!

Первое место среди торговых центров завоевал центр «Семеновский». Оригинально украшен фасад здания, который сияет новогодней подсветкой и вензелями. На двух этажах этого торгового комплекса поселилась сказка: поднимают настроение покупателей снежинки, оригинальные звезды, светящиеся елочки, нарядные шары и колокольчики. А еще – цветные перышки, которые напоминают нам о том, что наступает год Петуха.

Администрация торгового центра установила на втором этаже скамью счастья: каждый, кто присядет на нее отдохнуть и отправит свое фото в Инстаграм, становится участником розыгрыша призов. По единодушному мнению членов конкурсной комиссии, и внешнее, и внутреннее оформление торгового центра выглядит гармонично, нарядно и оригинально.

На втором месте в этой номинации – мини-маркет «Центральный». Здание магазина украшено необычными светящимися елочками. Внутри покупателей ждет сказочная атмосфера: спускающиеся с потолка золоченые шишки, разноцветные гирлянды, шары, елочки на прилавках. В таком магазине поднимается настроение и сразу хочется приобрести новогодние подарки.

Победителям конкурса вручены дипломы, а подарками работникам торговых предприятий и их детям стали пригласительные билеты в резиденцию Деда Мороза, на новогодние представления и утренники во Дворец культуры «Прогресс». Компания «Меридиан Пойнт» вручила свой подарок индивидуальному предпринимателю В.В. Агибаловой – сертификат на изготовление рекламной продукции со скидкой.

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.