Победители тоже учатся

 
Опубликовано: пн, 13/02/2017 - 16:21

Делегация г.Арсеньева, а точнее команда КВН средней школы № 3 «Третий квартал», прибыла в ВДЦ «Океан» на смену «Океанская лига КВН». Впервые в истории арсеньевского КВН команда г.Арсеньева принимает участие в подобной смене, в которой право представлять регион дается призерам и победителям региональных конкурсов КВН.

В течении 21 дня ребятам предстоит совершенствовать исполнительскую культуру школьных команд КВН, принимать участие в спецпроекте «Тихоокеанская лига vs сборная «Океана», STANDUP-шоу, «Вечерний редактор», Уроке Культуры, Уроке Мудрости, дружеских спортивных встречах, дискуссии «Весело, но не смешно», открытом Кубке КВН, спецкурсе «Технология КВН», итоговом шоу «Весенние мотивы».

 

По информации Управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа.

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