В Арсеньеве воспитывают патриотов

В Арсеньеве стартовал традиционный месячник по военно-патриотическому воспитанию. Задачи месячника – воспитание патриотизма и гражданственности, чувства гордости за подвиги старшего поколения, уважения к историческому прошлому страны, повышение престижа военной службы.

По информации пресс-службы администрации Арсеньевского городского округа, в библиотеках и школах города уже прошли мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда: историко-патриотические часы, часы памяти, выставки. Учащиеся и преподаватели Детской школы искусств представили историко-музыкальную композицию «Симфония войны», посвященную Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича.

Мероприятия, посвященные героическим страницам истории нашей страны, пройдут в рамках месячника в библиотеках города: час патриотического просвещения «Войны священные страницы навеки в памяти людской» (к 75-летию Сталинградской битвы), встреча поколений «Равнение на подвиг», путешествие по книгам современных авторов «Что мы знаем о войне?», исторический портрет «Маршал на белом коне» (о маршале Победы Г.К. Жукове) и т.д.

По традиции к 15 февраля запланированы мероприятия, посвященныеДню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: встречи школьников с участниками локальных войн, уроки памяти в школах и библиотеках города. 15 февраля школьники, ветераны локальных войн возложат цветы к могилам арсеньевцев, погибших в Афганистане и горячих точках, к Обелиску Славы и к памятнику Герою России подполковнику Олегу Пешкову и летчикам войсковой части 78019, погибшим при исполнении служебного долга.

В феврале пройдут традиционные спортивные массовые мероприятия: школьники примут участие в военно-патриотическом слете «Олимпийская зарница 2017», на базе ФСЦ «Юность» состоится городской фестиваль для молодежи «Вперед ГТО». Дошкольники станут участниками военно-спортивной игры «Зарничка», конкурса по метанию снежков и состязаний по лыжным гонкам. Ученики 5-6 классов посоревнуются во взятии снежной крепости. Учащиеся школ – от первоклассников до одиннадцатиклассников – будут делать ежедневную утреннюю «Армейскую зарядку». В рамках месячника состоятся также различные спортивные соревнования: блиц-турниры по шахматам и русским шашкам, турнир по настольному теннису, мастер-классы по хоккею, первенство г. Арсеньева по хапкидо и т.д.

Среди мероприятий февраля – конкурсы фотографий и рисунков, трейлеров по сюжетам патриотических фильмов, конкурс патриотической песни, военно-патриотический конкурс «Воин спецназа». Воспитанники Детской школы искусств примут участие в краевом конкурсе патриотической песни «Поклон, тебе, солдат России», который состоится 17 февраля в г. Уссурийске.

В рамках месячника в музее истории города запланированы встречи с участниками войны и военных конфликтов, сеансы показа, лекции и экскурсии.

По традиции в Арсеньеве ежегодно проходит открытый городской конкурс «Российской армии будущий солдат». Первый тур пройдет 27 января на базе войсковой части, а финал конкурса состоится 18 февраля в ДК «Прогресс».

Торжественный вечер и праздничный концерт «Отчизне служат настоящие мужчины», посвященный Дню защитника Отечества, состоятся 21 февраля во Дворце культуры «Прогресс».