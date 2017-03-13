Гималаец остался без мамы

Истощенного гималайского медвежонка нашли в пятницу, 10 марта, в сарае жители села Чугуевского района Приморья. Малыша забрали и теперь выхаживают специалисты "Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных" (ПРОО "Центр "Тигр").

– У нас появился новый питомец – годовалый гималайский медвежонок. Он, как и все медвежата, остался без мамы. Его нашли в сарае местные жители Чугуевского района. Они его закрыли и обратились в охотнадзор. Я съездил со специалистами и забрал его к нам в Центр.

Мы предполагаем, что уже пару месяцев он один – об этом говорит его истощенное состояние. Сейчас малыш идет на поправку, отъедается, а то он очень худой. Он получает специальную кашу для набора необходимого веса. Как только его состояние нормализуется, мы выпустим его вместе с еще двумя медвежатами в тайгу. Будет это не раньше апреля. В этом возрасте медвежата уже смогут добывать пищу самостоятельно и готовиться к зиме, – рассказал Виктор Кузьменко.

Он добавил, что в центре на собранные пожертвования построен домик для медвежат-сирот, где пока живут колсолапые.

Источник - primamedia.ru