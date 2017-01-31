Им спорт не чужд

Двадцать четыре комплекта спортивной формы для двух команд общества инвалидов Арсеньевского городского округа передали представители администрации ПАО «Аскольд» и профсоюзной организации предприятия.

В конце минувшего года председатель общества инвалидов Альбина Петровна Алексеева выступила на заседании Думы Арсеньевского городского округа с отчетом о деятельности общественной организации, объединяющей людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди членов общества немало спортсменов: несмотря на болезни и недуги, они ведут активный образ жизни и участвуют в различных соревнованиях, успешно представляя наш город. К сожалению, у двух команд арсеньевского общества инвалидов не было своей формы. Помочь общественной организации вызвались депутаты городской Думы от «Аскольда», среди которых – исполнительный директор ПАО «Аскольд» Андрей Павлович Семенов, директор по производству Михаил Леонидович Харин и руководитель административно-организационного отдела Анатолий Михайлович Щербаков.

Инициативу депутатов поддержали руководство и профсоюзная организация завода. Для двух команд общества изготовлены 24 комплекта формы разного цвета с учетом индивидуальных размеров. Форму торжественно передали спортсменам общества председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Аскольд» Петр Антонов и депутат Думы Арсеньевского городского округа Анатолий Щербаков. Гости пожелали спортсменам новых рекордов, а председатель общества инвалидов Альбина Алексеева передала слова благодарности от всех спортсменов общества за такой отличный подарок.

В новой форме члены общества инвалидов планируют представлять Арсеньев уже на ближайших состязаниях по шашкам, которые состоятся во Владивостоке.

«Аскольд» - давний партнер общества инвалидов. По инициативе руководства предприятия этой общественной организации не раз выделялись средства на приобретение призов, подарков к праздникам, закупалась необходимая канцелярия.

Инициативы общества инвалидов постоянно поддерживает и администрация Арсеньевского городского округа, помогая в проведении мероприятий, организации спортивных соревнований. В рамках муниципальной программы «Доступная среда» оказывается ежегодная финансовая поддержка обществу инвалидов как социально-ориентированной некоммерческой организации.

Благодаря всесторонней поддержке инвалиды Арсеньева принимают активное участие во всех сферах жизни города.

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.