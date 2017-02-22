Родители сдали ЕГЭ

По всей стране по инициативе Федерального агентства по надзору в сфере образования и науки родителям предлагают сдать ЕГЭ по русскому языку. Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 21 февраля поддержали и приморцы. В этот день мамы и папы выпускников испытали на себе все особенности процедуры сдачи современных экзаменов.

Арсеньев не остался в стороне. Впервые в городе пройти дорогой выпускника предложили родителям. О своём желании принять участие в псевдо-ЕГЭ заявили 90 взрослых людей, однако до испытания дошли не все, а только 80. Среди тех, кто всё-таки сел за парты, были родители учащихся 9-11 классов практически всех школ, а также сотрудники и руководители администрации Арсеньевского городского округа и городской Думы, руководители учреждений и организаций города.

Участники эксперимента прошли полную процедуру сдачи ЕГЭ, начиная с инструктажа до заполнения бланков согласно установленному Рособрнадзором Порядку. Многие по-настоящему волновались и переживали, а самым серьезным моментом стало прохождение паспортного контроля с металлодетектором. Взрослые отнеслись к испытанию ответственно, максимально приблизившись к реальным условиям сдачи экзамена — с собой взяли только паспорт и гелевую ручку, оставив сумки и телефоны за пределами зоны ЕГЭ.

Разумеется, участники акции не сдавали полноценный экзамен по русскому языку, и вместо 4 часов, провели в аудиториях около получаса, ведь целью организаторов мероприятия была не проверка знаний по русскому языку, а проживание родителями самой процедуры сдачи экзамена. В классах перед ними распаковали пакеты к контрольно-измерительными материалами, распечатанными специально к экзамену. А по завершению ЕГЭ участникам продемонстрировали технологию сканирования выполненных работ.

Многие родители отметили, что в самом экзамене, заданиях нет ничего невозможного, больше всего психологическое напряжение ощущается при прохождении контроля на входе в пункт приёма экзамена. Однако и это можно преодолеть, чтобы все участники были в равных условиях и никакие нарушения не смогли бы помешать получить максимальное количество баллов за экзамен.

Юлия КУЛЕБА.

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