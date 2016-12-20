Диалог с бизнесом

 
Опубликовано: вт, 20/12/2016 - 10:05

Встреча Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и руководителей бизнес-сообщества региона состоялась в минувшую субботу, 17 декабря. На встречу с главой региона пришли более 30 предпринимателей.

Губернатор Приморского края В.В. Миклушевский рассказал о комплексе мер, реализуемых в последнее время в регионе и направленных на повышение эффективности экономической системы и снятие административных барьеров для бизнеса. Одна из них – программа по повышению инвестиционной привлекательности Приморского края. При этом губернатор подчеркнул, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса невозможно без активного участия самих предпринимателей, тесной работы бизнес-сообщества и власти.

- Мы открыты к диалогу с каждым из вас, – добавил губернатор.

В завершении встречи Владимир Миклушевский поблагодарил бизнес-сообщество за плодотворную работу в 2016 году. Глава региона вручил благодарности руководителям бизнес-сообщества, в том числе представителю нашего города - председателю общественной организации «Совет предпринимателей г. Арсеньева» Алексею Юрьевичу Карасеву.

 

По информации пресс-службы администрации Приморского края.

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