Диалог с бизнесом

Встреча Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и руководителей бизнес-сообщества региона состоялась в минувшую субботу, 17 декабря. На встречу с главой региона пришли более 30 предпринимателей.

Губернатор Приморского края В.В. Миклушевский рассказал о комплексе мер, реализуемых в последнее время в регионе и направленных на повышение эффективности экономической системы и снятие административных барьеров для бизнеса. Одна из них – программа по повышению инвестиционной привлекательности Приморского края. При этом губернатор подчеркнул, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса невозможно без активного участия самих предпринимателей, тесной работы бизнес-сообщества и власти.

- Мы открыты к диалогу с каждым из вас, – добавил губернатор.

В завершении встречи Владимир Миклушевский поблагодарил бизнес-сообщество за плодотворную работу в 2016 году. Глава региона вручил благодарности руководителям бизнес-сообщества, в том числе представителю нашего города - председателю общественной организации «Совет предпринимателей г. Арсеньева» Алексею Юрьевичу Карасеву.

По информации пресс-службы администрации Приморского края.