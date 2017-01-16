Пять в одном

Инцидент случился в районе села Чугуевка. Участниками аварии стали четыре джипа и один трактор. По предварительной информации, никто не пострадал. Автомобили заняли всю левую полосу движения, проезд других транспортных средств осуществляется по встречной полосе. Также по всей дороге разбросаны баллоны с неизвестным содержимым. Все транспортные средства получили незначительные механические повреждения.

Кто виноват в данном происшествии еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

Источник - vladnews.ru