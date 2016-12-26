Настоящий Санта-Клаус

 
Опубликовано: пн, 26/12/2016 - 16:10

Не все знают, что прообраз Санта-Клауса – это святой Николай Чудотворец (Санта — «святой», Клаус — «Николай»), известный своей благотворительностью — помощью в виде тайных подарков бедным людям. Санта-Клаус дарит детям подарки на день святителя Николая, но чаще — на Рождество Христово.

У истоков традиции дарить подарки от имени Санта-Клауса — история о чуде, которое совершил Николай Угодник. Как говорит житие святителя, он спас от греха семью бедного человека, который жил в Патарах. У бедняка было три прелестных дочери, и нужда заставила его задумать страшное — он хотел отправить девушек заниматься проституцией. Благодаря деньгам святого Николая, бывшего в этом городе архиепископом, всех девушек удалось удачно выдать замуж.

И вот, в конце 2016 года святой Николай в своих мощах пришел в Арсеньевскую епархию. 19 декабря, в день памяти святого, ковчег с частицей мощей находился в Никольском храме села Чугуевка. А вечером 31 декабря, на вечернем богослужении епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий торжественно внесёт ковчег с мощами в кафедральный Благовещенский собор г. Арсеньева. Мощи святого будут находиться в соборе до Крещения Господня (19 января)

 

Екатерина ПРИДВОРОВА.

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