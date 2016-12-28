Пятеро сотрудников Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» были награждены правительственными наградами на ежегодном торжественном собрании, которое состоялось во Владивостоке 22 декабря при участии губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Участие в мероприятии приняли жители Приморья, представители общественности, депутаты Законодательного Собрания края. Поприветствовав собравшихся, Владимир Миклушевский, по традиции, подвел итоги уходящего 2016 года, подчеркнув, что он стал определяющим для развития Приморья. После чего губернатор вручил федеральные и региональные награды ряду жителей края.

Так, Орденом Дружбы был награжден заместитель начальника агрегатно-сборочного цеха ПАО ААК «ПРОГРЕСС» Николай Ханбеков. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден мастер участка заготовительно-штамповочного цеха ПАО ААК «ПРОГРЕСС» Юрий Алейник.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено заместителю главного технолога ПАО ААК «ПРОГРЕСС» Василию Средних, «Заслуженный металлург Российской Федерации» – литейщику металлов и сплавов литейного цеха ПАО ААК «ПРОГРЕСС» Сергею Рудовскому, «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации» – летчику-испытателю 2 класса летно-испытательной станции ПАО ААК «ПРОГРЕСС» Владимиру Утве.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден старший летчик-испытатель АО «Камов» Виталий Лебедев, которого с авиакомпанией «Прогресс» связывает давнее продуктивное сотрудничество.

Просьба поддержать ходатайство о награждении сотрудников предприятия государственными наградами была направлена на имя губернатора Приморского края службой по управлению персоналом Арсеньевской авиакомпании «Прогресс». Владимир Миклушевский инициативу поддержал. Отметим также, что перечень специалистов, представленных к награде, был составлен очень тщательно – из числа многотысячного коллектива машиностроительного предприятия, были выбраны те, кто своим многолетним добросовестным трудом и высокими производственными показателями внес личный вклад в развитие авиационной промышленности.

Мы от всей души поздравляем Юрия Алейника, Владимира Утву, Сергея Рудовского, Николая Ханбекова и Василия Средних с заслуженными наградами и желаем им еще много лет продуктивного труда, здоровья, уважения коллег и удачи во всех начинаниях!

Светлана МАКАРЕНКО.

Фото предоставлено службой по управлению персоналом ПАО ААК «ПРОГРЕСС».