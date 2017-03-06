Новый мост после "Лайонрока"

Новый мост построили на месте смытого во время тайфуна «Лайонрок»на участке дороги Извилинка-Березовка в Чугуевском районе Приморья.

Как рассказал глава муниципалитета Анатолий Баскаков, до постройки нового моста была сооружена временная конструкция.

«Во время тайфуна старый мост унесло течением. Мы установили деревянные конструкции, чтобы обеспечить временный проезд на этом участке», – сказал он.

В середине февраля 2017 года подрядная организация приступила к возведению новой конструкции – быстровозводимогочетырехпролетного сооружениястоимостью 1,7 миллиона рублей. Работы заняли 10 дней, за это время были выполнены земляные работы, установлены опоры и смонтированы пролёты нового мостового перехода.

Как отметил вице-губернатор Евгений Вишняков, новая конструкция позволит обеспечить более высокий пропуск воды в реке и выдержит весеннее половодье.

«Задача Администрации Приморья вместе с муниципалитетами сделать все, чтобы новые сооружения были максимально надёжными и могли выдерживать натиски стихии», – подчеркнул он.

Сейчас все строительные работы на мосту завершены, и он открыт для проезда автотранспорта.

По информации пресс-службы администрации Приморского края.

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