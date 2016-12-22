Настроение — Новый Год!

 
Опубликовано: чт, 22/12/2016 - 13:06

Да-да, долгожданный праздник исполнения желаний и чудес уже в пути, будет он у нас вот-вот! И каждый из нас, так или иначе, чувствует его приближение. Одни готовятся к утренникам, другие не могут не заметить новогодние атрибуты в витринах магазинов и бутиков, а кто-то с радостью встречает ёлки и горки на городских улицах и площадях. Так что же подарило новогоднее настроение арсеньевцам? В нашей фотоакции они рассказали о своих предпраздничных эмоциях и впечатлениях сами. Возможно, и ваше настроение станет по-настоящему новогодним благодаря фотографиям наших читателей.

Ярик и Дед Мороз. Ну никуда без главного персонажа Нового года... Фото сделано в магазине «5+», Арсеньев.
На новогоднем утреннике 8-летняя Аврора предстанет в образе такой вот классической снегурочки. Бабушка Галина сшила внучке этот костюм своими руками, из благородной парчи, что пролежала в закромах много лет и, наконец, дождалась своего часа.
Здравствуйте дорогая редакция Бизнес-Арс. Самым ярким воспоминанием у нашей Сонечки является победа в вашем конкурсе и встреча с Дедушкой Морозом. Это был самый замечательный день. Мы вам очень благодарны. Спасибо!
Бондаренко Михаил ученик 1 "Г" класса, гимназии 7. Поделка на конкурс в школу.
Говорова Валерия с мамой, 4 А, школа 8. К школьной выставке новогодних поделок.
Для родителей дошкольников и их малышей новогоднее настроение начинается с раздевалки группы в детском саду. Созданные их собственными руками и ручками симпатичные ёлочки, веселые снеговички, яркие дедМорозы и Снегурки встречают своих авторов каждое утро и своей дружной компанией напоминают всем о главном празднике года. На фото поделки первой младшей группы детского сада №13 «Теремок».
Питер новогодний. Елена Паска.
Лепешкин Богдан ученик 1 г класса школы 7 вместе с мамой и папой смастерили вот такого снеговика красавца.
Здравствуйте! Мы с мамой активно готовимся к Новому году. Вот такой снеговичок с секретом из фоамирана у нас получился. Почему с секретом? Потому что голова-крышка у снеговика откручивается, а внутри он наполнен витаминками. Когда витаминки закончатся, снеговика можно заполнить какими-нибудь полезными вещичками. А еще у нас уже готов символ наступающего 2017 года - модный петух. Матвей Барановский, учащийся 3 "А" класса гимназии № 7.
Вот такой замечательный хэндмэйд-камин изготовил Анучкин Назар с мамой. На создание камина нас натолкнула история моего ребенка о том, что он ...оказывается... является помощником Деда Мороза! На фабрике Деда Мороза есть замечательный камин, через трубу которого иногда Д.М. взбирается на крышу. Но ведь в доме, где живет помощник Д.М. камина НЕ может не быть! Коробки, обои под «кирпич», новогодняя атрибутика, ну и фантазия — и камин готов. Велосипед на экране не случайно: ребенок мечтает о новом велосипед
Первоклассница Кристина Полежаева из гимназии №7 с мамой смастерили дамочку-снеговичка с новогодней елочкой, снежинками и милым дамским зонтиком. Кристина положила самодельную книжечку, т.к. настоящая "дамочка" всегда любит читать интересные книги на досуге. Всех с наступающим! Читайте и учитесь хорошо в новом году.
Саша Бондарь, 4 года.
Москва новогодняя. Летала любоваться! Поднимает настроение! Люблю столицу России!.. Куранты...Кремль.. Фото Царюк Т. С.

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