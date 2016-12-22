Настроение — Новый Год!

Да-да, долгожданный праздник исполнения желаний и чудес уже в пути, будет он у нас вот-вот! И каждый из нас, так или иначе, чувствует его приближение. Одни готовятся к утренникам, другие не могут не заметить новогодние атрибуты в витринах магазинов и бутиков, а кто-то с радостью встречает ёлки и горки на городских улицах и площадях. Так что же подарило новогоднее настроение арсеньевцам? В нашей фотоакции они рассказали о своих предпраздничных эмоциях и впечатлениях сами. Возможно, и ваше настроение станет по-настоящему новогодним благодаря фотографиям наших читателей.