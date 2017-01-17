Православные жители Арсеньева отметят праздник Крещения

18 и 19 января отмечается большой православный праздник – Крещение (Богоявление) Господне. По традиции в эти дни в храмах г. Арсеньева пройдут торжественныебогослужения и будут проведены чины Великого освящения воды.

По совместному решению Арсеньевской епархии и администрации Арсеньевского городского округа в Арсеньеве освящение воды на Иордани состоится в полночь с 18 на 19 января: в районе Корниловского моста на реке Арсеньевке будет устроена купальня (Иордань), где епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий совершит чин Великого освящения воды.

Во время проведения мероприятия будет организовано дежурство сотрудников полиции, спасателей, дружинников, казаков, врача скорой помощи.

Как правильно вести себя на Крещение Господне

Праздник Богоявления или Крещения Господня, наравне с праздником Пасхи, является древнейшим христианским праздником. В этот день вспоминается Крещение Господа Иисуса Христа Иоанном Крестителем на Иордане, и в честь этого совершается великое освящение воды. С древнейших времен известно, что Богоявленская святая вода никогда не портится. Это – великая Святыня, она принимается с верой, имеет силу врачевания недугов, как душевных, так и телесных. При унынии, смущении или расстройстве духа она дает успокоение и облегчение. По этой причине христиане хранят святую крещенскую воду дома в святом углу и с молитвой пьют ее утром натощак.

Крещенская вода – это Святыня, которая должна быть в доме у каждого православного христианина. Воду, набранную в праздник Крещения (т.е. с 18 по 20 января), ни в коем случае нельзя использовать для хозяйственных нужд.

Издревле на Руси люди любили окунаться на Крещение в прорубь, но эта добрая традиция не является обязательной. Сложившаяся практика купания (моржевания) в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому Празднику Крещения Господня. Некоторые всерьез считают, что, искупавшись в крещенской иордани, они смоют с себя все грехи, накопившиеся за год. Это языческие суеверия, и ничего общего с церковным учением они не имеют. Грехи отпускаются священником в таинстве Покаяния. Кроме этого, в поиске острых ощущений мы упускаем главную суть праздника Крещения Господня. Главное для христианина в этот день – это присутствие на церковной службе, исповедь и Причащение Святых Христовых Таин.

В Арсеньеве чин великого освящения воды будет совершаться:

1) в кафедральном соборе 18 января по окончании Божественной Литургии (около 12 часов дня),

2) на реке Арсеньевка у Корниловского моста – в ночь с 18 на 19 января в полночь,

3) в храме Архангела Михаила – 18 и 19 января, около 11 часов утра.

4) в храме Рождества Христова – 18 и 19 января, около 11 часов утра.

Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.