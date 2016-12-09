На крыльях подвига

В День Героев Отечества в Арсеньеве состоялось торжественное открытие памятника летчикам в/ч 78019, погибшим при исполнении служебного долга.

С инициативой увековечить подвиги военных, служивших в разные годы на Варфоломеевском аэродроме и погибших при исполнении служебных обязанностей, выступило руководство воинской части. Идея установить памятник родилась у военнослужащих после трагической гибели лётчика подполковника Олега Пешкова, командира бомбардировщика Су-24М, предательски сбитого чуть более года назад ракетой турецкого истребителя над сирийской территорией. Олег Анатольевич с 2000 по 2009 годы жил в Арсеньеве и проходил службу в авиачасти дислоцируемой в Варфоломеевке, а в январе 2015 года прилетал в командировку. Указом Президента от 25.11.2015 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Олегу Анатольевичу Пешкову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). За 74-летнюю историю в/ч 78019 это первый Герой России.

В мае этого года инициативная группа по установке обелиска обратилась за помощью к Главе Арсеньевского городского округа. Александр Дронин поддержал предложение офицеров и предложил поставить памятник на улице Калининской возле дома №18. Художником-исполнителем проекта безвозмездно выступил Андрей Новак, руководитель арсеньевской гранитной мастерской «Стела». В создании памятника также принял участие коллектив ПАО «Аскольд» во главе с исполнительным директором Андреем Семеновым. А Валерий Фокин, служивший в 80-е годы командиром авиаэскадрильи, предложил высечь на полукрыле стелы фамилии всех погибших членов экипажей, служивших в авиачасти. Помимо Пешкова это ещё 19 военнослужащих. В их числе лётчики, погибшие в Афганистане в 1982-1983 годах, экипаж Як-28 в составе Владимира Анашкина и Александра Волкова, отвернувших самолёт от Новосысоевки, и другие экипажи самолётов-разведчиков и постановщиков помех.

Перед собравшимися выступили Глава Арсеньевского городского округа Александр Дронин, командир в/ч 78019 подполковник Сергей Номоконов, военный комиссар города Арсеньева, Яковлевского и Анучинского районов полковник Николай Тригубко, председатель общественной организации «Боевое братство» Олег Волошенко и отец Николай арсеньевской епархии.

Право открыть памятник было предоставлено Главе города Арсеньева и командиру авиачасти 78019.

Освятил памятник священник арсеньевской епархии - отец Николай.

Военнослужащие варфоломеевского аэродрома возложили гирлянду памяти. Затем собравжимся было предложено возложить цветы к обелиску.

Цветы к монументу возлагает Егор Дягилев, крестный сын Героя Российской Федерации Олега Пешкова.

Автор макета и исполнитель памятника погибшим лётчикам Андрей Новак: "Героям памятник делать – это как через себя всё пронести... "

"Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, сполохи которого еще долго светят грядущим поколениям" (Б.Васильев "Завтра была война").

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Анастасия Никитина, г.Арсеньев. Фото Владимира Якимова.