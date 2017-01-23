Наша память - в именах

На городской Обелиск Славы будет занесено еще одно имя нашего земляка, погибшего в годы Великой Отечественной войны, - Александра Лукича Маслянко.

Такое решение принято на основании постановления администрации Арсеньевского городского округа, подписанного главой города А.А. Дрониным.

В администрацию города обратились родственники Александра Лукича с просьбой увековечить имя их деда на городском обелиске.

А.Л. Маслянко родился в 1922 году в селе Еленовка Кировского района Приморского края. Работал электромонтером на заводе п/я № 7 (ныне ПАО ААК «Прогресс». 21 февраля 1942 года Александр Лукич был призван на фронт Яковлевским райвоенкоматом и направлен в 388 запасной стрелковый полк. Последнее письмо от сына родители получили в июле 1942 года: сын сообщал, что едет на запад, на фронт, находится в районе станции Тайга. Вскоре родственники получили извещение с фронта – «солдат пропал без вести в октябре 1942 года». Отец в послевоенные годы пытался разыскать новую информацию о сыне, но безуспешно. Все документы сохранились в семейном архиве и донесли до нас короткий и яркий жизненный путь солдата Великой Отечественной…

За последние несколько лет уже четвертое имя нашего земляка пополняет список погибших жителей Семеновки в годы войны. Решение о занесении имени на Обелиск принимает созданная в администрации городского округа специальная комиссия. В состав комиссии по вопросу занесения имени на Обелиск памяти жителям г. Арсеньева, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, входят представители администрации и Думы городского округа, Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Арсеньева, отдела военного комиссариата Приморского края по г. Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому районам, музея истории г. Арсеньева, средств массовой информации.

Ольга ДИДЕНКО, пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.