Парламентарии в гостях у детей-сирот

Делегацию приморских парламентариев возглавил зам. председателя Заксобрания Сергей Кузьменко. Среди гостей Детского дома были представители администрации Арсеньевского городского округа, депутаты городской Думы.

Эта предновогодняя встреча состоялась в рамках социального проекта «Дети Приморья», который стартовал в конце 2015 года по инициативе губернатора Владимира Миклушевского.

Депутаты Законодательного Собрания во главе с Александром Роликом активно включились в реализацию этого проекта и взяли шефство над двумя учреждениями - Центрами содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Арсеньеве и Спасске-Дальнем.

И.о. директора центра Альбина Щура познакомила гостей с условиями проживания детей. Представители депутатского корпуса побывали в спортивном и тренажерном залах, в столовой, библиотеке, комнатах, где живут дети. С особой любовью сотрудники центра рассказывали о том, как талантливы их воспитанники: дети очень любят рисовать, мастерить поделки, занимаются спортом, поют и танцуют.

Гости задавали вопросы руководству центра: их интересовали проблемы, с которыми сталкивается центр, возможности устройства детей в приемные семьи. На сегодняшний день в центре находятся 52 ребенка, год назад в стенах детского дома их было почти 80: как видно из этих цифр, многие дети обретают второй дом в приемных семьях.

Как отметили депутаты Законодательного собрания, в этом учреждении работают замечательные педагоги и сотрудники, здесь много делается для того, чтобы жизнь ребят в казенных стенах была интересной и насыщенной событиями.

- Думаю, наша помощь не будет лишней, и эта встреча – не последняя, - сказал Сергей Кузьменко.

Сергей Алексеевич от имени всех гостей тепло поздравил дружную семью центра с наступающим Новым годом и вручил грамоты ребятам, которые отличились в учебе, спорте, творчестве. Депутат В. Гришуков вручил детям книгу о юных героях.

Депутаты Заксобрания приехали к ребятам не с пустыми руками: они привезли новогодние подарки и торты к праздничному чаепитию.

Подарком от депутатов фракции «Единая Россия» Думы Арсеньевского городского округа стало посещение резиденции Деда Мороза, где дети побывали накануне и тоже ушли домой с подарками. А ребята, в свою очередь, подарили гостям сувениры, изготовленные своими руками, и приготовили сюрприз – концерт, который никого не оставил равнодушным. Воспитанники центра – от малышей до старшеклассников – замечательно пели и танцевали. Этот теплый предновогодний праздник подарил много радости и взрослым, и детям.

А накануне воспитанники Центра содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Арсеньева (Детский дом г. Арсеньева) побывали в резиденции Приморского Деда Мороза. Такой подарок детям накануне праздника приготовили депутаты фракции «Единая Россия» в Думе Арсеньевского городского округа совместно с руководством резиденции Деда Мороза.

В резиденции ребят встречали герои любимых сказок. Вместе с Падчерицей дети украшали новогодние угощения – пряники, которые потом унесли с собой. С Метелицей ребята играли в веселые игры, а затем отвечали на вопросы Профессора.

Самым волнующим, конечно, стала встреча с Дедом Морозом. Дети рассказали ему о своих заветных желаниях и пообещали в новом году совершать больше добрых дел.

Завершился праздник традиционным хороводом округ елки. Мальчики и девочки подготовили свои поздравления Деду Морозу - стихи, песни и танцы. Каждый ребенок получил новогодний подарок.

Ольга ДИДЕНКО, пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа.

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