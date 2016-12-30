Не просто Марии

 
Опубликовано: пт, 30/12/2016 - 22:24

 

Накануне новогодних праздников мы предложили участникам группы  еженедельника «Бизнес-Арс» в социальной сети «ВКонтакте» принять участие в викторине, посвященной Новому году. Пользователи отвечали на такие, например, вопросы: «Кого бы вы назвали человеком уходящего года?» или «Где можно найти прошлогодний снег?» Всего было 15 вопросов. В викторине приняли активное участие более 20 человек. Участники, отвечавшие быстрее всех, либо писавшие оригинальные ответы, получали поощрительные баллы. В итоге в финал викторины вышли Мария Лозовая (опередившая соперницу на 1 балл) и Мария Федотова.

Стоит отметить, что для Марии Лозовой это не первая победа в интернет-конкурсе, которую ей принес 2016 год. В сентябре она получила призовое место на Всероссийском On-line Конкурсе Красоты за образ русской красавицы.

А теперь красавица оказалась ещё и умница!

Поздравить девушек с победой в викторине «Бизнес-Арса» и подарить сладкие подарки пришёл сам дед Мороз. Заключительным заданием для финалисток было рассказать дедушке стишок или спеть песенку. Девушки справились с ним на «отлично»! Первая Мария даже, как положено, встала на табуретку, а второй Марии рассказать стих помог её четырехлетний сынок Матвей.

 

Спасибо всем, кто участвовал в нашей предновогодней игре или поддерживал участников. Надеемся, викторина помогла вам хоть на минутку отвлечься от рутины и забот и приблизила самый долгожданный праздник года. До встречи в новом году на новых акциях и конкурсах «Бизнес-Арса»!

Р.S.

Поднял настроение наш дед Мороз и всем соседям победительниц, которых встречал на своем пути. И тут не обошлось без стихотоворений...

 

 

Анастасия НИКИТИНА, г.Арсеньев. Фото Владимира ЯКИМОВА.

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