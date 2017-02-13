Цифры статистики оптимистичны

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав подвела итоги работы в 2016 году.

В Арсеньеве по итогам 2016 года на 55,6% снизилась подростковая преступность. В совершении преступлений принимали участие вдвое меньше несовершеннолетних (25 – в 2016 году и 51 - в 2015 году).

Эти цифры прозвучали на итоговом расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое состоялось в администрации Арсеньевского городского округа.

Заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Наталья Пуха проанализировала деятельность всех органов и учреждений системы профилактики по предотвращению детского и семейного неблагополучия за прошедший год. Было отмечено, что в городе налажена система профилактической работы с подростками, которая дает свои результаты: это снижение уровня подростковой преступности в целом, также уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.

Такого результата удалось достигнуть в том числе и благодаря большой работе по организации летнего досуга и занятости несовершеннолетних. Этим летом в различных детских лагерях побывали 5 130 ребят. Практически все дети, состоящие на профилактическом учете, отдохнули в лагерях, трудились на различных предприятиях города. Центром занятости населения были заключены 20 договоров с работодателями об организации временно трудоустройства несовершеннолетних, трудоустроены 665 школьников.

Лекции и тренинги среди сверстников о вреде наркомании, алкоголизма продолжают вести ребята из Корпуса волонтеров при управлении спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа. Молодежные и спортивные общественные организации города также активно пропагандируют среди детей и подростков ценности здорового образа жизни.

Дети и подростки, состоящие на учете, находящиеся в социально опасном положении, проживающие многодетных семьях, активно привлекаются к занятиям в кружках, спортивных секциях, различных мероприятиях – на это нацелена работа учреждений образования, спорта, культуры.

В Арсеньеве эффективно работает служба экстренной помощи «Социальный патруль», созданная на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка». В работе патруля принимают участие все органы системы профилактики. За год социальный патруль совершил 46 выездов, обследовано 288 семей. Благодаря звонкам от неравнодушных жителей города патруль совершил 14 экстренных выездов в семьи, в двух случаях несовершеннолетние были изъяты из семей специалистами службы.

Профилактика социального сиротства – одно из важнейших направлений работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В органах опеки и попечительства по Арсеньевскому городскому округу состоит 351 несовершеннолетний – это усыновленные дети, находящиеся под опекой, проживающие в приемных семьях и в образовательных учреждениях.

С 73-х до 52-х уменьшилось количество детей, находящихся в Центре содействия семейному устройству г. Арсеньева (Детский дом). За год 17 родителей прошли обучение в службе поддержки семей на базе Детского дома. Девять воспитанников детского дома переданы в семьи.

В течение года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав провела 31 заседание комиссии, в том числе выездные и расширенные.

Рассмотрено 113 дел в отношении родителей, наложено 130 административных наказаний в виде штрафов.

Работа комиссии велась через организацию обучающих семинаров, выездных межведомственных совещаний, «Декад профилактики», «круглых столов», межведомственных рейдовых проверок – об этом рассказала ответственный секретарь комиссии Е.В. Ворогушина. Комиссия в течение года тесно взаимодействовала с каждым субъектом системы профилактики и выстраивала в целом процесс решения проблем ребенка и его семьи, требующих профессионального вмешательства.

Подвел итоги работы комиссии прокурор г. Арсеньева Николай Парфенов. При этом Николай Геннадьевич отметил, что цифры статистики – не повод для самоуспокоения, учитывая тяжкие преступления, совершенные арсеньевскими подростками в 2016 году и вызвавшие большой общественный резонанс. В центре особого внимания должна оставаться и проблема самовольных уходов детей из Центра содействия семейному устройству г. Арсеньева.

По информации пресс-службы администрации Арсеньевского городского округа.