Из свидетелей в обвиняемые

Несовершеннолетние свидетельницы по делу о забитой в парке города Арсеньев женщине перешли в разряд обвиняемых. Об этом корреспонденту "Бизнес-Арс" сегодня сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

- В процессе расследования преступления подозреваемые перешли в категорию обвиняемых, их участие в деле уже давно было переквалифицировано, - рассказала представитель СУ СК Приморья. - В отношении обвиняемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, жители города Арсеньев изначально очень упорно этого добивались. Так, они собирали подписи под заявлением в полиции, писали петицию в интернете, выходили на митинг недалеко от места нападения.

Напомним, трое 15-летних подростков – парень и две девушки – избили в парке «Восток» женщину-повара, возвращавшуюся с работы. Преступление было совершено вечером 12 декабря 2016 года, в День Конституции. Орудие преступления – бита. Женщина умерла в реанимации 18 декабря от открытой черепно-мозговой травмы. Других повреждений подростки потерпевшей не наносили.

По словам горожан, причастные к преступлению школьницы прилюдно хвастались побоями, нанесенными потерпевшей.

Дело квалифицировано по статье 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.

Vladnews.ru.